Отправлено: - 20:21

А также с семьей Умурзаковых, которая из-за пожара лишилась жилья.

ПолиграфЪ Боярышников: Угадайте с одного раза,зачем родители вдвоём!!! ,растопив печь ,оставив четверых детей малых детей без присмотра пошли в магазин?

Цитата:Цитата:Аяяяй, вчкушка, вот ты лоханулась...намекала в своей подленькой манере, что родители пошли в магазин за пойлом и была уверена, что это дети и внуки целинников, которым из-за бедности ехать некуда... вот же засада... в следующий раз не будешь бежать впереди паровоза и гадить.