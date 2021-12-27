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≡ Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43162
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 27 декабря, встретился с Олегом Пирогом - мальчиком, который спас детей в пожаре. А также с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14967
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 19:36
#1
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Достойно все.
аким области в данной ситуации
отработал ситуацию на отлично.
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
23
Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась история спасения детей из горевшего дома в Костанае?
Отправлено: 27.12.21 - 19:45
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7400
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 19:49
#3
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Ну вот, всем всего подарили..
Ну очень быстро ..
Тоже молодцы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7400
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 19:53
#4
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Просто прецендент..
Другие, кто живет на дачах, начнут поджигать свои дома...
Тут надо бы или всем, или или....
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8006
Re: Погорельцам квартиру, герою ноутбук - Чем завершилась...
Отправлено: 27.12.21 - 20:21
#5
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Цитата:
А также с семьей Умурзаковых, которая из-за пожара лишилась жилья.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Угадайте с одного раза,зачем родители вдвоём!!! ,растопив печь ,оставив четверых детей малых детей без присмотра пошли в магазин?


Аяяяй, вчкушка, вот ты лоханулась...намекала в своей подленькой манере, что родители пошли в магазин за пойлом и была уверена, что это дети и внуки целинников, которым из-за бедности ехать некуда... вот же засада... в следующий раз не будешь бежать впереди паровоза и гадить.
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