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≡ Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать. Например, таксистами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43162
Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать. Например, таксистами
Отправлено: 27.12.21 - 16:58
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Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова сообщила, что госслужащим могут разрешить иметь дополнительный заработок в нерабочее время. При этом открыть свой бизнес госслужащие по-прежнему не смогут.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
927
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 16:58
#1
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"вообще-то у меня работа другая, а такси это так для души"
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11640
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 17:22
#2
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Отдел спорта может пойти в охрану
Отдел культуры на тоях выступать
Отдел ЧС пожары тушить
Ну а отделу предпренимательства не повезло
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7400
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 17:43
#3
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Где миллиард заработал?
-Такси макси КЖБИ Автовакзал ездил...
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
121
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 17:43
#4
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Ну а что? Путин вон подрабатывал...

Это чтобы в декларации указать излишки? Типа натаксовал?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
121
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 17:44
#5
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А на бампере такси надпись: "Занос 1 млн"
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2644
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 18:43
#6
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4977
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 19:02
#7
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Даже трудно представить, как это произойдет, нормально подработать то практически негде, если только лепить пельмени или перебирать картошку на базе. Простым гражданам трудно найти работу...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23702
Re: Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать....
Отправлено: 27.12.21 - 19:46
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
если только лепить пельмени

Не доверил бы. Мясо будут - недокладывать... :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11821
Госслужащим в Казахстане хотят разрешить подрабатывать. Например, таксистами
Отправлено: 27.12.21 - 19:56
#9
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Цитата:
drakon:
Не доверил бы. Мясо будут - недокладывать... :lol:

Аналогично!
Я бы такие пельмени брать не стал!

Был же уже отрицательный опыт. Их к обрезке веток деревьев подпустили.
После этого весь город в пеньках и как пустыня.
Так что к переборке картофеля их тоже лучше на пушечный выстрел не подпускать. :lol:
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