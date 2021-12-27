Отправлено: - 19:32

Поедатель:

Может лучше читателям НГ всем миром исполнить какую-нибудь его мечту? Семья скромная и это было бы лучше, чем грамота от ЧС.

Цитата:Аким области уже ноутбук вручил. Если читатели хотят еще что-то подарить Олегу, поможем организовать это. Можем осторожно поинтересоваться про мечту.