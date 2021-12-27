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≡ Более 50 казахстанцев сняли несуществующую квартиру у костанайского мошенника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43162
Более 50 казахстанцев сняли несуществующую квартиру у костанайского мошенника
Отправлено: 27.12.21 - 19:07
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Злоумышленника уже задержали костанайские оперативники. 20- летний подозреваемый - уроженец Северо-Казахстанской области, но последние несколько лет проживал в нашем регионе. Полицейские предполагают, что пострадавших может быть больше.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4977
Re: Более 50 казахстанцев сняли несуществующую квартиру у...
Отправлено: 27.12.21 - 19:07
#1
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Звать то как жулика, желательно чтобы фото его , а так жульничают каждый день
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