«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае

Отправлено: - 18:01

Простой пример, двоюродная, богатая по тем временам была, и Россию попробовала на вкус, вернулась, продала дом в Кушмуруне за 600 долларов, приехала сюда, сняла хату, на 400 долларов накупила деткам вещичек в школу..

Квартира однушка тогда стоила на КСК 500 долларов..

Подорожали.

Стали стоить 1000.

Сколько я не говорил что в Рудном можно взять за 200 долларов, не захотела..

Так вот и живут на квартире до сих пор..

Хотя ее родная сестренка в России так сказать богачка коммерсантка, сын военный летчик, люди не бедные..

А вот это дело в характере...

Сейчас сын снимает с женой, дочь снимает с мужем.

А вот дома в Кушмуруне уже стоят дорого..

Вот кто виноват?