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«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43160
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 16:31
11-летний Олег ПИРОГ, ученик 5 класса СШ № 22 спас детей из горящего дома. Сегодня, 27 декабря, он рассказал «НГ» о том, что произошло в субботу в садовом обществе "Садовод-строитель".
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Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 16:31
Пацана государство должно наградить..
Например подарить машину..
Например подарить машину..
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 16:33
Хех..
Печка как и в деревнях, поддувало закрывается кочерышкой..
Да и сама центральная дверка..
Это буржуйка что ли?
Ну а тем, кто это отстроил, мозги нужно прежде вправить..
[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 16:36]
Печка как и в деревнях, поддувало закрывается кочерышкой..
Да и сама центральная дверка..
Это буржуйка что ли?
Ну а тем, кто это отстроил, мозги нужно прежде вправить..
[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 16:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11816
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 17:20
Цитата:
Предлагаю ещё найти и наградить того акима, который сделал непригодным для жизни тот посёлок из которого бежали на дачи к городу эти беженцы.
Наверняка там абсолютно лишиши людей всякой работы и украли водопровод.
Тему статьи в этой газете можно считать нераскрытой как раз без тех вопросов почему эти дети оказались выживать зимой на дачах в опасном помещении.
111:
Пацана государство должно наградить.. Например подарить машину..
Пацана государство должно наградить.. Например подарить машину..
Предлагаю ещё найти и наградить того акима, который сделал непригодным для жизни тот посёлок из которого бежали на дачи к городу эти беженцы.
Наверняка там абсолютно лишиши людей всякой работы и украли водопровод.
Тему статьи в этой газете можно считать нераскрытой как раз без тех вопросов почему эти дети оказались выживать зимой на дачах в опасном помещении.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11816
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 17:29
Пора уже признать такую категорию БЕЖЕНЦАМИ и начать решать их проблемы на государственном уровне.
При как можно меньшем участии местных чинушек, способных только украсть деревья с улиц города.
Лучшим подарком будет выехать этой семье в соседнюю страну, где многодетным семьям масса льгот, возможностей.
И дачи используют только для отдыха летом, имея бесплатный проезд, даже за сотню км. Включая все виды транспорта вплоть до пригородных электричек и скоростных поездов для всех членов многодетной семьи.
При как можно меньшем участии местных чинушек, способных только украсть деревья с улиц города.
Лучшим подарком будет выехать этой семье в соседнюю страну, где многодетным семьям масса льгот, возможностей.
И дачи используют только для отдыха летом, имея бесплатный проезд, даже за сотню км. Включая все виды транспорта вплоть до пригородных электричек и скоростных поездов для всех членов многодетной семьи.
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 17:54
Цитата:
Дело в том, что жить то будут ровно так же..
А может, постоянно думая о пособиях, еще хуже..
Серый волк:
Лучшим подарком будет выехать этой семье в соседнюю страну, где
Лучшим подарком будет выехать этой семье в соседнюю страну, где
Дело в том, что жить то будут ровно так же..
А может, постоянно думая о пособиях, еще хуже..
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 18:01
Простой пример, двоюродная, богатая по тем временам была, и Россию попробовала на вкус, вернулась, продала дом в Кушмуруне за 600 долларов, приехала сюда, сняла хату, на 400 долларов накупила деткам вещичек в школу..
Квартира однушка тогда стоила на КСК 500 долларов..
Подорожали.
Стали стоить 1000.
Сколько я не говорил что в Рудном можно взять за 200 долларов, не захотела..
Так вот и живут на квартире до сих пор..
Хотя ее родная сестренка в России так сказать богачка коммерсантка, сын военный летчик, люди не бедные..
А вот это дело в характере...
Сейчас сын снимает с женой, дочь снимает с мужем.
А вот дома в Кушмуруне уже стоят дорого..
Вот кто виноват?
Квартира однушка тогда стоила на КСК 500 долларов..
Подорожали.
Стали стоить 1000.
Сколько я не говорил что в Рудном можно взять за 200 долларов, не захотела..
Так вот и живут на квартире до сих пор..
Хотя ее родная сестренка в России так сказать богачка коммерсантка, сын военный летчик, люди не бедные..
А вот это дело в характере...
Сейчас сын снимает с женой, дочь снимает с мужем.
А вот дома в Кушмуруне уже стоят дорого..
Вот кто виноват?
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 128
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 18:56
Сомневаюсь, что пацана достойно наградят дяденьки из акимата. Может лучше читателям НГ всем миром исполнить какую-нибудь его мечту? Семья скромная и это было бы лучше, чем грамота от ЧС. Елена Пиксельная, отзовитесь!
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