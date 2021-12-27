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≡ «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43160
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 16:31
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11-летний Олег ПИРОГ, ученик 5 класса СШ № 22 спас детей из горящего дома. Сегодня, 27 декабря, он рассказал «НГ» о том, что произошло в субботу в садовом обществе "Садовод-строитель".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7398
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 16:31
#1
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Пацана государство должно наградить..
Например подарить машину..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7398
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 16:33
#2
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Хех..
Печка как и в деревнях, поддувало закрывается кочерышкой..
Да и сама центральная дверка..
Это буржуйка что ли?
Ну а тем, кто это отстроил, мозги нужно прежде вправить..

[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 16:36]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11816
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 17:20
#3
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Цитата:
111:
Пацана государство должно наградить.. Например подарить машину..

Предлагаю ещё найти и наградить того акима, который сделал непригодным для жизни тот посёлок из которого бежали на дачи к городу эти беженцы.
Наверняка там абсолютно лишиши людей всякой работы и украли водопровод.

Тему статьи в этой газете можно считать нераскрытой как раз без тех вопросов почему эти дети оказались выживать зимой на дачах в опасном помещении.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11816
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 17:29
#4
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Пора уже признать такую категорию БЕЖЕНЦАМИ и начать решать их проблемы на государственном уровне.
При как можно меньшем участии местных чинушек, способных только украсть деревья с улиц города.

Лучшим подарком будет выехать этой семье в соседнюю страну, где многодетным семьям масса льгот, возможностей.
И дачи используют только для отдыха летом, имея бесплатный проезд, даже за сотню км. Включая все виды транспорта вплоть до пригородных электричек и скоростных поездов для всех членов многодетной семьи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7398
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 17:54
#5
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Цитата:
Серый волк:
Лучшим подарком будет выехать этой семье в соседнюю страну, где

Дело в том, что жить то будут ровно так же..
А может, постоянно думая о пособиях, еще хуже..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7398
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 18:01
#6
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Простой пример, двоюродная, богатая по тем временам была, и Россию попробовала на вкус, вернулась, продала дом в Кушмуруне за 600 долларов, приехала сюда, сняла хату, на 400 долларов накупила деткам вещичек в школу..
Квартира однушка тогда стоила на КСК 500 долларов..
Подорожали.
Стали стоить 1000.
Сколько я не говорил что в Рудном можно взять за 200 долларов, не захотела..
Так вот и живут на квартире до сих пор..
Хотя ее родная сестренка в России так сказать богачка коммерсантка, сын военный летчик, люди не бедные..
А вот это дело в характере...
Сейчас сын снимает с женой, дочь снимает с мужем.
А вот дома в Кушмуруне уже стоят дорого..
Вот кто виноват?
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П
* Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
128
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 18:56
#7
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Сомневаюсь, что пацана достойно наградят дяденьки из акимата. Может лучше читателям НГ всем миром исполнить какую-нибудь его мечту? Семья скромная и это было бы лучше, чем грамота от ЧС. Елена Пиксельная, отзовитесь!
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