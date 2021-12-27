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≡ «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43160
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 16:31
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11-летний Олег ПИРОГ, ученик 5 класса СШ № 22 спас детей из горящего дома. Сегодня, 27 декабря, он рассказал «НГ» о том, что произошло в субботу в садовом обществе "Садовод-строитель".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
Re: «Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал,...
Отправлено: 27.12.21 - 16:31
#1
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Пацана государство должно наградить..
Например подарить машину..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
«Что тут геройского?! Просто спас» - Пятиклассник рассказал, как выносил детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 16:33
#2
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Хех..
Печка как и в деревнях, поддувало закрывается кочерышкой..
Да и сама центральная дверка..
Это буржуйка что ли?
Ну а тем, кто это отстроил, мозги нужно прежде вправить..

[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 16:36]
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