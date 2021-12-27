Отправлено: - 14:24

maxsaf: А тигров не там ли собирались разводить?

[Исправлено: serg kost, 27.12.2021 - 14:26]

Цитата:Говорят, что от радиации происходят мутации.И если котов бенгальской породы поселить рядом с АЭС, то они через тысячи лет станут огромные, ростом с тигра.А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.