Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья. Читать новость
alex_60: сегодня тепло, Бегун наверное в проруби с утра сидит. потом настойки ромашки примет. как вспомогательное.
Стараюсь не бравировать своей закалённостью, говорить не болел, тем более коронавирусом. На мой взгляд не стоит зарекаться. Две дозы вакцины получил, вирусу с первых дней его появления относился очень серьезно, соблюдал и соблюдаю практический все меры предосторожности. Зачем пустое бахвальство? Но иногда находясь среди всяких хвастунов, сам невольно становлюсь немножко хвастуном.
В проруби купался в 1990 году в г.Москва, там целая секция моржей была, мне тогда всего 24 года было. Два раза в неделю купание в проруби. Все прорабатывалось, корифеи читали лекции, конспекты, научный подход был организован, обязательно температура воды измерялась. После определяли длительность нахождения в воде, индивидуально в зависимости от подготовленности человека. В основном люди были старше 50 лет, с их слов они периодически проверяли состояние своего здоровья у врачей. Один раз в неделю зимой купались в открытом бассейне на улице, не важно тепло или мороз давит. Переодеваешься в помещений и по специальному проходу попадаешь в бассейн, там вода как в обычном бассейне. Ну и один раз в неделю ходили в баню. Там у них всё по времени было, запускали в баню на два часа, два часа проходить другие идут. Не знаю как сейчас.
Александр Мясников регулярно купается в зимнее время и призывает своих подписчиков к закаливанию.
А.Мясников находясь в ледяной реке: «Шутки шутками, но закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство». «Подтверждаю, как сибирячка», — написала ему в комментариях его коллега Елена Малышева.
Alehander: Александр Мясников регулярно купается в зимнее время и призывает своих подписчиков к закаливанию.
А моя мама, ей 82 года, любит тепло. При этом не болеет гриппом и ковидом. И не прививалась от обеих болячек. Закаливание в холодной воде одним полезно, а другим вредно. А то, о чем писал я, полезно для всех без исключения.
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