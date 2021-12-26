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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43160
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
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Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14966
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 08:47
#45
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сегодня тепло, Бегун наверное в проруби с утра сидит.
потом настойки ромашки примет.
как вспомогательное.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
108
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 09:50
#46
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Читая коментарии невольно приходишь к мысли, что не с промытыми мозгами многие, а с ВЫМЫТЫМИ! Причем начисто, и во всех закаулках! Ну да, конечно главное прививки. Кто ж спорит то...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11639
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 10:11
#47
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Цитата:
yudjin:
Человек в возрасте, считай аксакал, ведущий здоровый образ жизни, с позиции прожитых лет в курсе что плохо и что хорошо для организма.

Иногда возраст как просто цыфра приходит один
Ну ты должен понимать.....надеюсь)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2506
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 10:34
#48
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Цитата:
alex_60:
сегодня тепло, Бегун наверное в проруби с утра сидит. потом настойки ромашки примет. как вспомогательное.


Стараюсь не бравировать своей закалённостью, говорить не болел, тем более коронавирусом. На мой взгляд не стоит зарекаться. Две дозы вакцины получил, вирусу с первых дней его появления относился очень серьезно, соблюдал и соблюдаю практический все меры предосторожности. Зачем пустое бахвальство? Но иногда находясь среди всяких хвастунов, сам невольно становлюсь немножко хвастуном.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2506
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 10:48
#49
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Цитата:
alex_60:
Бегун наверное в проруби с утра сидит.


В проруби купался в 1990 году в г.Москва, там целая секция моржей была, мне тогда всего 24 года было. Два раза в неделю купание в проруби. Все прорабатывалось, корифеи читали лекции, конспекты, научный подход был организован, обязательно температура воды измерялась. После определяли длительность нахождения в воде, индивидуально в зависимости от подготовленности человека. В основном люди были старше 50 лет, с их слов они периодически проверяли состояние своего здоровья у врачей. Один раз в неделю зимой купались в открытом бассейне на улице, не важно тепло или мороз давит. Переодеваешься в помещений и по специальному проходу попадаешь в бассейн, там вода как в обычном бассейне. Ну и один раз в неделю ходили в баню. Там у них всё по времени было, запускали в баню на два часа, два часа проходить другие идут. Не знаю как сейчас.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2506
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 11:06
#50
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Зверобоя запарь и выпей.А ещё пустырника.


Можно как вспомогательное заварить, валериану тоже можно. Этот грамотей Алекс правильно советует ромашку, действует как успокаивающее и для ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) полезно.

Цитата:
ACROS:
Правильней будет: - наружная резьба.


Ясно, понял вас. Дома в наличии есть плашки и метчики, иногда при необходимости использую по надобности.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
119
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 11:37
#51
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диетолог-гастроэнтеролог
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2506
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 11:46
#52
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Цитата:
Козлов я:
Есть уже Малышева, Мясников...


Александр Мясников регулярно купается в зимнее время и призывает своих подписчиков к закаливанию.

А.Мясников находясь в ледяной реке: «Шутки шутками, но закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство». «Подтверждаю, как сибирячка», — написала ему в комментариях его коллега Елена Малышева.

Подробнее здесь:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
779
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 13:56
#53
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Цитата:
Alehander: Александр Мясников регулярно купается в зимнее время и призывает своих подписчиков к закаливанию.

А моя мама, ей 82 года, любит тепло.
При этом не болеет гриппом и ковидом. И не прививалась от обеих болячек.
Закаливание в холодной воде одним полезно, а другим вредно.
А то, о чем писал я, полезно для всех без исключения.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
119
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 27.12.21 - 15:53
#54
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Цитата:
serg kost:

Не моя цитата, поправьте
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