Отправлено: - 10:11

yudjin:

Человек в возрасте, считай аксакал, ведущий здоровый образ жизни, с позиции прожитых лет в курсе что плохо и что хорошо для организма.

Цитата:Иногда возраст как просто цыфра приходит одинНу ты должен понимать.....надеюсь)