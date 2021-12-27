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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 390 из 391«1...388389390391»
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11639
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:16
#5836
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Цитата:
YESNO:
Очередной спектакль , для хомячков.

Тоже так думаю
Ведь и ежу понятно
Что весь мир хочет оскорбить бедную Россию Приписав ей в очередной раз преступление
Кольцо врагов сжимается
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:21
#5837
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Цитата:
YESNO:
Очередной спектакль , для хомячков.


да,согласен ,для хомячков спектакль.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:33
#5838
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вот важная новость
MTV Russia назвала имена артистов, удостоенных звания "Музыкант года".
В их число попал и казахстанский саунд-продюсер Иманбек Зейкенов.
В первую десятку артистов вместе с Зейкеновым также попали
Мари Краймбери, Слава Марлоу, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu и Анет Сай.
если вы кого то из них не знаете,значит вы ничего в музыке не понимаете.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:42
#5839
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Цитата:
alex_60:

Сейчас канадец начнёт полоскать Иманбека.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:47
#5840
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Цитата:
alex_60:
первую десятку артистов вместе с Зейкеновым также попали Мари Краймбери, Слава Марлоу, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu и Анет Сай.

интересно им тоже предложат примкнуть или может уже они там .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:57
#5841
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Цитата:
abaika95:
Что весь мир хочет оскорбить бедную Россию Приписав ей в очередной раз преступление Кольцо врагов сжимается

Да нет врагов там . они все дружат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:10
#5842
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Цитата:
alex_60:
MTV

Ты че, музыкальный шоу бизнес смотришь?
Даня Милохин, Моргенштерн, Басков..
Хотя смотрел Шоу с Урганюнтом недавно и там Филлип Киркоров с Носковым интервью давали, но скажу не ожидал от Киркорова, прикольно и весело.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:15
#5843
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Цитата:
alex_60:
если Сыкымы сегодня лишат,то это

Под Новый Год никого не наказывают..
Это правило действовало раньше, сейчас не знаю.
Так что не переживай, поговоришь еще с ним..
Вот Сизо почему то действительно, с ним строго поступили..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:20
#5844
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Цитата:
111:
Под Новый Год никого не наказывают.. Это правило действовало раньше, сейчас не знаю.


лишили его.
из за вашей ночной беседы до полседьмого утра.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2021 - 15:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:32
#5845
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На улице то оказывается буран, и детишки что то строят около горки



Тут не видно наверно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:34
#5846
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Цитата:
alex_60:
из за вашей ночной беседы до полседьмого утра

А это..
Ну ему то нравилось..
Нормальные дискуссии, давно таких не было..
Или не дискутировать вообще?
Я то могу..
Но если это кому то интересно, почему бы и нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:37
#5847
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Цитата:
111:
А это.. Ну ему то нравилось..


он то в час закончил.
и ушел.
а вы его подставили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:39
#5848
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Мне просто интересно было, сколько комментов до семи утра можно настрочить не стертых за рабочий так сказать день..
Думал двести триста..
Но там где то было бы до 500 штук..
400 точно..
Два раза пробовал и два раза обрубали..
Хотел проверить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:41
#5849
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Цитата:
alex_60:
вы его подставили.

Не пойму как.
Ни на один его коммент я не жаловался
Все было в пределах нормы..
Никто никого не обругивал и не оскорблял..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7391
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:43
#5850
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А так не могу вывести, хотел до нового года исследование провести..
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