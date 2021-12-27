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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11639
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:16
Цитата:
Тоже так думаю
Ведь и ежу понятно
Что весь мир хочет оскорбить бедную Россию Приписав ей в очередной раз преступление
Кольцо врагов сжимается
YESNO:
Очередной спектакль , для хомячков.
Очередной спектакль , для хомячков.
Тоже так думаю
Ведь и ежу понятно
Что весь мир хочет оскорбить бедную Россию Приписав ей в очередной раз преступление
Кольцо врагов сжимается
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:21
Цитата:
да,согласен ,для хомячков спектакль.
YESNO:
Очередной спектакль , для хомячков.
Очередной спектакль , для хомячков.
да,согласен ,для хомячков спектакль.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:33
вот важная новость
MTV Russia назвала имена артистов, удостоенных звания "Музыкант года".
В их число попал и казахстанский саунд-продюсер Иманбек Зейкенов.
В первую десятку артистов вместе с Зейкеновым также попали
Мари Краймбери, Слава Марлоу, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu и Анет Сай.
если вы кого то из них не знаете,значит вы ничего в музыке не понимаете.
MTV Russia назвала имена артистов, удостоенных звания "Музыкант года".
В их число попал и казахстанский саунд-продюсер Иманбек Зейкенов.
В первую десятку артистов вместе с Зейкеновым также попали
Мари Краймбери, Слава Марлоу, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu и Анет Сай.
если вы кого то из них не знаете,значит вы ничего в музыке не понимаете.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:42
Цитата:
Сейчас канадец начнёт полоскать Иманбека.
alex_60:
Сейчас канадец начнёт полоскать Иманбека.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:47
Цитата:
alex_60:
первую десятку артистов вместе с Зейкеновым также попали Мари Краймбери, Слава Марлоу, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu и Анет Сай.
первую десятку артистов вместе с Зейкеновым также попали Мари Краймбери, Слава Марлоу, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu и Анет Сай.
интересно им тоже предложат примкнуть или может уже они там .
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 12:57
Цитата:
Да нет врагов там . они все дружат.
abaika95:
Что весь мир хочет оскорбить бедную Россию Приписав ей в очередной раз преступление Кольцо врагов сжимается
Что весь мир хочет оскорбить бедную Россию Приписав ей в очередной раз преступление Кольцо врагов сжимается
Да нет врагов там . они все дружат.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:10
Цитата:
Ты че, музыкальный шоу бизнес смотришь?
Даня Милохин, Моргенштерн, Басков..
Хотя смотрел Шоу с Урганюнтом недавно и там Филлип Киркоров с Носковым интервью давали, но скажу не ожидал от Киркорова, прикольно и весело.
alex_60:
MTV
MTV
Ты че, музыкальный шоу бизнес смотришь?
Даня Милохин, Моргенштерн, Басков..
Хотя смотрел Шоу с Урганюнтом недавно и там Филлип Киркоров с Носковым интервью давали, но скажу не ожидал от Киркорова, прикольно и весело.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:15
Цитата:
Под Новый Год никого не наказывают..
Это правило действовало раньше, сейчас не знаю.
Так что не переживай, поговоришь еще с ним..
Вот Сизо почему то действительно, с ним строго поступили..
alex_60:
если Сыкымы сегодня лишат,то это
если Сыкымы сегодня лишат,то это
Под Новый Год никого не наказывают..
Это правило действовало раньше, сейчас не знаю.
Так что не переживай, поговоришь еще с ним..
Вот Сизо почему то действительно, с ним строго поступили..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:20
Цитата:
лишили его.
из за вашей ночной беседы до полседьмого утра.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2021 - 15:22]
111:
Под Новый Год никого не наказывают.. Это правило действовало раньше, сейчас не знаю.
Под Новый Год никого не наказывают.. Это правило действовало раньше, сейчас не знаю.
лишили его.
из за вашей ночной беседы до полседьмого утра.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2021 - 15:22]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:32
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:34
Цитата:
А это..
Ну ему то нравилось..
Нормальные дискуссии, давно таких не было..
Или не дискутировать вообще?
Я то могу..
Но если это кому то интересно, почему бы и нет?
alex_60:
из за вашей ночной беседы до полседьмого утра
из за вашей ночной беседы до полседьмого утра
А это..
Ну ему то нравилось..
Нормальные дискуссии, давно таких не было..
Или не дискутировать вообще?
Я то могу..
Но если это кому то интересно, почему бы и нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:37
Цитата:
он то в час закончил.
и ушел.
а вы его подставили.
111:
А это.. Ну ему то нравилось..
А это.. Ну ему то нравилось..
он то в час закончил.
и ушел.
а вы его подставили.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:39
Мне просто интересно было, сколько комментов до семи утра можно настрочить не стертых за рабочий так сказать день..
Думал двести триста..
Но там где то было бы до 500 штук..
400 точно..
Два раза пробовал и два раза обрубали..
Хотел проверить..
Думал двести триста..
Но там где то было бы до 500 штук..
400 точно..
Два раза пробовал и два раза обрубали..
Хотел проверить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:41
Цитата:
Не пойму как.
Ни на один его коммент я не жаловался
Все было в пределах нормы..
Никто никого не обругивал и не оскорблял..
alex_60:
вы его подставили.
вы его подставили.
Не пойму как.
Ни на один его коммент я не жаловался
Все было в пределах нормы..
Никто никого не обругивал и не оскорблял..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 15:43
А так не могу вывести, хотел до нового года исследование провести..
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