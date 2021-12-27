Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 12:33

вот важная новость

MTV Russia назвала имена артистов, удостоенных звания "Музыкант года".

В их число попал и казахстанский саунд-продюсер Иманбек Зейкенов.

В первую десятку артистов вместе с Зейкеновым также попали

Мари Краймбери, Слава Марлоу, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu и Анет Сай.

если вы кого то из них не знаете,значит вы ничего в музыке не понимаете.