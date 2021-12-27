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≡ Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43158
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
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Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», уже ведутся. Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, глава МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14600
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:22
#15
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Цитата:
abaika95:
Кто Казахстану предложил?)

Байден наверное))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
779
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:24
#16
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Цитата:
maxsaf: А тигров не там ли собирались разводить?

Говорят, что от радиации происходят мутации.
И если котов бенгальской породы поселить рядом с АЭС, то они через тысячи лет станут огромные, ростом с тигра.
А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.

[Исправлено: serg kost, 27.12.2021 - 14:26]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14600
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:33
#17
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Цитата:
serg kost:
А камыш на Балхаше вырастет огромным, как бамбуковый лес.

Тогда там надо сажать картошку. Ну и под сенокос земли выделить. Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23699
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:45
#18
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Цитата:
maxsaf:
. Камыш ни люди, ни скотина есть не будут))

Будете, рыболовные удочки - делать,
и акул - ловить... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7382
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 15:00
#19
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Блин..
Классно..
Вот если б тут начали строить, для нашего региона было бы вообще отлично..
Столько командировочных..
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