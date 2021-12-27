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Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43158
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», уже ведутся. Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, глава МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11639
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
Цитата:
В том числе а кроме Росатома с кем ещё ведут переговоры?))
И да
Цитата:
Кто Казахстану предложил?)
Переговоры, в том числе и с «Росатомом», мы уже ведем», –подчеркнул он.
В том числе а кроме Росатома с кем ещё ведут переговоры?))
И да
Цитата:
Полная версия статьи Казахстану предложили выбрать для строительства АЭС компанию «Росатом» Фото: Pixabay
Кто Казахстану предложил?)
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:18
///Казахстану предложили выбрать для строительства АЭС компанию «Росатом»/
да тут и вариантов нет.
только Росатом.
не японцы же в конце концов.
В Турции россияне строят АЭС.
что то турки японцев то не пригласили.
да тут и вариантов нет.
только Росатом.
не японцы же в конце концов.
В Турции россияне строят АЭС.
что то турки японцев то не пригласили.
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:20
финансирование через Сбербанк,
который нам новую платформу для егов уже делает.
который нам новую платформу для егов уже делает.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 786
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:30
Колонизация Марса. Ч.2 Ау,НЕзависимые!? Как вам такой поворот Лет через 200 будем писать в учебниках истории про этот ещё один шаг колонизации преступным режимом с севера
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 779
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:58
Какая у чертям колонизация?!
Росатом строит на свои средства.
Даёт заработать и местным строителям.
Добыча урана у нас своя. Можно и изготовление тепловых сборок наладить.
А что у конкурентов?! А там и дороже, и с кучей проблем!
Росатом строит на свои средства.
Даёт заработать и местным строителям.
Добыча урана у нас своя. Можно и изготовление тепловых сборок наладить.
А что у конкурентов?! А там и дороже, и с кучей проблем!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14687
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 13:03
Ооооо, народу нужно запасаться форумными копьями! Не один миллион сломается!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 175
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 13:11
А где построят ? Возле Балхаша ?
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 13:32
Цитата:
Можно в ТОргае...
YESNO:
А где построят ? Возле Балхаша ?
А где построят ? Возле Балхаша ?
Можно в ТОргае...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 22
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 13:42
Космодром Байконур, Семипалатинский полигон, Аральское море и ещё одна ядреная помойка Балхашская АЭС. Будем светиться от счастья.
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:01
Цитата:
поселок Улкен,Алматинская область.
на берегу озера Балхаш.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2021 - 14:04]
drakon:
Можно в ТОргае..
Можно в ТОргае..
поселок Улкен,Алматинская область.
на берегу озера Балхаш.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2021 - 14:04]
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:03
Цитата:
Там, наверное, большая,
плотность населения?...
alex_60:
поселок Улкен,Алматинская область.
поселок Улкен,Алматинская область.
Там, наверное, большая,
плотность населения?...
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:06
Цитата:
так пишут
///это наиболее удобная площадка с точки зрения топографии электрической сети национальной. Там находится наиболее разветвленная сеть линий 500 киловольт, там находится ключевая подстанция "ЮКГРЭС 500", эта площадка очень удобная. При размещении именно там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии север-юг и возможность перераспределения данной энергии как в Центральный Казахстан, имеется в виду Караганда, так и по транзиту север-юг в южные регионы Казахстана"///
drakon:
Там, наверное, большая, плотность населения?..
Там, наверное, большая, плотность населения?..
так пишут
///это наиболее удобная площадка с точки зрения топографии электрической сети национальной. Там находится наиболее разветвленная сеть линий 500 киловольт, там находится ключевая подстанция "ЮКГРЭС 500", эта площадка очень удобная. При размещении именно там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии север-юг и возможность перераспределения данной энергии как в Центральный Казахстан, имеется в виду Караганда, так и по транзиту север-юг в южные регионы Казахстана"///
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 14:15
Цитата:
А тигров не там ли собирались разводить?
alex_60:
поселок Улкен,Алматинская область. на берегу озера Балхаш.
поселок Улкен,Алматинская область. на берегу озера Балхаш.
А тигров не там ли собирались разводить?
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:20
Цитата:
Да все уже решено)) Совет вам: если Сбера или Росатома явно не удается избежать - нужно постараться расслабиться и получить хоть какое-то удовольствие ))
abaika95:
В том числе а кроме Росатома с кем ещё ведут переговоры?))
В том числе а кроме Росатома с кем ещё ведут переговоры?))
Да все уже решено)) Совет вам: если Сбера или Росатома явно не удается избежать - нужно постараться расслабиться и получить хоть какое-то удовольствие ))
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