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≡ Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43158
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
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Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», уже ведутся. Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, глава МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11639
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
#1
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Цитата:
Переговоры, в том числе и с «Росатомом», мы уже ведем», –подчеркнул он.

В том числе а кроме Росатома с кем ещё ведут переговоры?))
И да
Цитата:
Полная версия статьи Казахстану предложили выбрать для строительства АЭС компанию «Росатом» Фото: Pixabay

Кто Казахстану предложил?)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14963
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:18
#2
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///Казахстану предложили выбрать для строительства АЭС компанию «Росатом»/

да тут и вариантов нет.
только Росатом.
не японцы же в конце концов.
В Турции россияне строят АЭС.
что то турки японцев то не пригласили.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14963
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:20
#3
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финансирование через Сбербанк,
который нам новую платформу для егов уже делает.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
786
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:30
#4
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Колонизация Марса. Ч.2 :lol: Ау,НЕзависимые!? Как вам такой поворот :lol: Лет через 200 будем писать в учебниках истории про этот ещё один шаг колонизации преступным режимом с севера :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
779
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:58
#5
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Какая у чертям колонизация?!
Росатом строит на свои средства.
Даёт заработать и местным строителям.
Добыча урана у нас своя. Можно и изготовление тепловых сборок наладить.
А что у конкурентов?! А там и дороже, и с кучей проблем!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14687
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 13:03
#6
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Ооооо, народу нужно запасаться форумными копьями! Не один миллион сломается!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
175
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 13:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где построят ? Возле Балхаша ?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23699
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 13:32
#8
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Цитата:
YESNO:
А где построят ? Возле Балхаша ?

Можно в ТОргае... :lol: ;-)
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
22
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 13:42
#9
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Космодром Байконур, Семипалатинский полигон, Аральское море и ещё одна ядреная помойка Балхашская АЭС. Будем светиться от счастья.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14963
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:01
#10
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Цитата:
drakon:
Можно в ТОргае..


поселок Улкен,Алматинская область.
на берегу озера Балхаш.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2021 - 14:04]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23699
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:03
#11
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Цитата:
alex_60:
поселок Улкен,Алматинская область.

Там, наверное, большая,
плотность населения?... :lol: :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14963
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:06
#12
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Цитата:
drakon:
Там, наверное, большая, плотность населения?..


так пишут
///это наиболее удобная площадка с точки зрения топографии электрической сети национальной. Там находится наиболее разветвленная сеть линий 500 киловольт, там находится ключевая подстанция "ЮКГРЭС 500", эта площадка очень удобная. При размещении именно там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии север-юг и возможность перераспределения данной энергии как в Центральный Казахстан, имеется в виду Караганда, так и по транзиту север-юг в южные регионы Казахстана"///
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14600
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 14:15
#13
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Цитата:
alex_60:
поселок Улкен,Алматинская область. на берегу озера Балхаш.

А тигров не там ли собирались разводить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14600
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 14:20
#14
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Цитата:
abaika95:
В том числе а кроме Росатома с кем ещё ведут переговоры?))

Да все уже решено)) Совет вам: если Сбера или Росатома явно не удается избежать - нужно постараться расслабиться и получить хоть какое-то удовольствие ))
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