Отправлено: - 12:11

Переговоры, в том числе и с «Росатомом», мы уже ведем», –подчеркнул он.

Полная версия статьи Казахстану предложили выбрать для строительства АЭС компанию «Росатом» Фото: Pixabay

Цитата:В том числе а кроме Росатома с кем ещё ведут переговоры?))И даЦитата:Кто Казахстану предложил?)