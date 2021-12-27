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≡ Вторую смену перевели на дистанционку в связи с бураном в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43158
Вторую смену перевели на дистанционку в связи с бураном в Костанайской области
Отправлено: 27.12.21 - 12:24
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Отдел образования акимата Костаная сообщает. В связи с погодными условиями - усилением ветра, сильным снегопадом и плохой видимостью - 27 декабря 2021 года учащиеся 2 смены школ областного центра переводятся на дистанционный формат обучения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14961
Re: Вторую смену перевели на дистанционку в связи с бураном в...
Отправлено: 27.12.21 - 12:24
#1
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да отпустили бы уже на каникулы.
три дня ничего не решают.
правда тесты или что там наверное надо...
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