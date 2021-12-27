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≡ Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43158
Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС в РК
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
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Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», уже ведутся. Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, глава МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11639
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:11
#1
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Цитата:
Переговоры, в том числе и с «Росатомом», мы уже ведем», –подчеркнул он.

В том числе а кроме Росатома с кем ещё ведут переговоры?))
И да
Цитата:
Полная версия статьи Казахстану предложили выбрать для строительства АЭС компанию «Росатом» Фото: Pixabay

Кто Казахстану предложил?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14961
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:18
#2
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///Казахстану предложили выбрать для строительства АЭС компанию «Росатом»/

да тут и вариантов нет.
только Росатом.
не японцы же в конце концов.
В Турции россияне строят АЭС.
что то турки японцев то не пригласили.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14961
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:20
#3
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финансирование через Сбербанк,
который нам новую платформу для егов уже делает.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
786
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:30
#4
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Колонизация Марса. Ч.2 :lol: Ау,НЕзависимые!? Как вам такой поворот :lol: Лет через 200 будем писать в учебниках истории про этот ещё один шаг колонизации преступным режимом с севера :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
777
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 12:58
#5
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Какая у чертям колонизация?!
Росатом строит на свои средства.
Даёт заработать и местным строителям.
Добыча урана у нас своя. Можно и изготовление тепловых сборок наладить.
А что у конкурентов?! А там и дороже, и с кучей проблем!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14687
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 13:03
#6
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Ооооо, народу нужно запасаться форумными копьями! Не один миллион сломается!
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
175
Re: Келимбетов заявил о переговорах с «Росатомом» по...
Отправлено: 27.12.21 - 13:11
#7
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А где построят ? Возле Балхаша ?
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