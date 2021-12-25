Отправлено: - 19:03

111:

Конечно получше будет..

Цитата:Два вопроса: - мне кажеться не несколько десятков, а несколько сотен людей собрались на площади и второе: - почему не выступил аким города - это же ЕГО город, ЕГО жители, ЕГО избиратели, ЕГО налогоплательщики.