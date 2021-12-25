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≡ Танцевали с хороводом, любовались фейерверком - Новогоднюю ёлку вслед за Костанаем зажгли в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43158
Танцевали с хороводом, любовались фейерверком - Новогоднюю ёлку вслед за Костанаем зажгли в Рудном
Отправлено: 25.12.21 - 21:57
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- Здесь не какие-то коллективы и артисты, здесь вся культура города! - рассказала "НГ" руководитель центра досуга, культуры и творчества Рудного Ольга МОЛОКОВА. - Ёлку поставили, как всегда. Ну праздничное открытие просится!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23696
Re: Танцевали с хороводом, любовались фейерверком - Новогоднюю...
Отправлено: 25.12.21 - 21:57
#1
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Интересно, Марик с Амиром,
чтоли остались, возле,
ёлки?... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Танцевали с хороводом, любовались фейерверком - Новогоднюю ёлку вслед за Костанаем зажгли в Рудном
Отправлено: 25.12.21 - 23:18
#2
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В Рудном салюты настоящие..
Конечно получше будет..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2307
Re: Танцевали с хороводом, любовались фейерверком - Новогоднюю...
Отправлено: 26.12.21 - 19:03
#3
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Цитата:
111:
Конечно получше будет..


Два вопроса: - мне кажеться не несколько десятков, а несколько сотен людей собрались на площади и второе: - почему не выступил аким города - это же ЕГО город, ЕГО жители, ЕГО избиратели, ЕГО налогоплательщики.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Танцевали с хороводом, любовались фейерверком - Новогоднюю ёлку вслед за Костанаем зажгли в Рудном
Отправлено: 26.12.21 - 19:12
#4
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Цитата:
ACROS:
аким

Ну вообще то там комбинат заведует.
Аким сидит так, для виду же..
Все же понимают, что там он ничего не решает..
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
64
Re: Танцевали с хороводом, любовались фейерверком - Новогоднюю...
Отправлено: 27.12.21 - 12:18
#5
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Цитата:
ACROS:
ЕГО жители, ЕГО избиратели

Акимов у нас не избирают, вы явно странц перепутали)))
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