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Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43156
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Отправлено: 23.12.21 - 22:08
В роли деда Мороза в этом году выступил старшеклассник из СШ №2 Костаная Данил Рябчинский. Дед Мороз вместе со Снегурочкой поздравили детей и зажгли огни ёлки. Правда покинуть праздник им просто так не дали. Сказочных персонажей быстро обступили дети, которые только и успевали меняться друг с другом местами, чтобы сделать фото на память.
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Re: Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки...
Отправлено: 23.12.21 - 22:08
Прикольно когда в живую..
С Аль Фараби 85 поехал на машине и хотел ее поставить за акиматом..
Ога..
Ровно 30 минут ехал вокруг этой елки, и в итоге заехал к себе во двор.
Такие пробки..
Несколько тысяч авто пригвоздилось по центру..
А елка то оказывается от нашего дома в ста метрах....
С Аль Фараби 85 поехал на машине и хотел ее поставить за акиматом..
Ога..
Ровно 30 минут ехал вокруг этой елки, и в итоге заехал к себе во двор.
Такие пробки..
Несколько тысяч авто пригвоздилось по центру..
А елка то оказывается от нашего дома в ста метрах....
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Отправлено: 23.12.21 - 22:13
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2307
Re: Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки...
Отправлено: 23.12.21 - 23:08
Цитата://наша страна вошла в 50 развитых стран мира.//
Страна: - Казахстан; Государство: - Республика Казахстан.
Наша страна НИКОГДА не входила в 50-ку развитых стран мира; а государство Казахстан вроде находиться на 56-месте в рейтинге индустриально развитых государств мира. И это идеологически выверенная речь?? Гнать в шею его спичрайтера.
Страна: - Казахстан; Государство: - Республика Казахстан.
Наша страна НИКОГДА не входила в 50-ку развитых стран мира; а государство Казахстан вроде находиться на 56-месте в рейтинге индустриально развитых государств мира. И это идеологически выверенная речь?? Гнать в шею его спичрайтера.
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Отправлено: 23.12.21 - 23:54
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14955
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Отправлено: 24.12.21 - 11:56
Цитата:
странно,а пишут человек триста было на мероприятии.
111:
Такие пробки.. Несколько тысяч авто пригвоздилось по центру..
Такие пробки.. Несколько тысяч авто пригвоздилось по центру..
странно,а пишут человек триста было на мероприятии.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11636
Re: Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки...
Отправлено: 24.12.21 - 17:35
Все было плохо
Зима,снег шел,холодно
Сотни людей с детьми,не протолкнуться
Все танцевали,веселились,хороводы водили
Глупые людишки не понимают что все плохо
Ёлку зажгли вообще плохо
Страшно было от хлопков и огней
Дым этот ещё пошел
На сцене все было плохо
Что-то говорили в микрофон,пели Ниочем
Песни тоже все плохие были
Небыло классики типо Муслима Магомаева и Айс оф бейс
Ёлка тоже плохая,конус какой-то
Не могли живую срубить?? Не обеднели бы
Вообще все вокруг плохо
Вот в 2014 все было хорошо но плохо
Хорошо было в 1999 но бедно и наркоманы
Нет самое лучшее было в 80ые,я был маленький и папа меня везде водил
Я точно помню мне тогда было хорошо и в стране экономическо-социальные условия были хорошие,я знаю точно потомучто мне было тогда 5 лет
А теперь я Вот папа и детей вожу по холоду и мне плохо а им хорошо...неблагодарные
(Краткий очерк о церемонии зажжения ёлки в Костанае от гражданского журналиста НГ)
Зима,снег шел,холодно
Сотни людей с детьми,не протолкнуться
Все танцевали,веселились,хороводы водили
Глупые людишки не понимают что все плохо
Ёлку зажгли вообще плохо
Страшно было от хлопков и огней
Дым этот ещё пошел
На сцене все было плохо
Что-то говорили в микрофон,пели Ниочем
Песни тоже все плохие были
Небыло классики типо Муслима Магомаева и Айс оф бейс
Ёлка тоже плохая,конус какой-то
Не могли живую срубить?? Не обеднели бы
Вообще все вокруг плохо
Вот в 2014 все было хорошо но плохо
Хорошо было в 1999 но бедно и наркоманы
Нет самое лучшее было в 80ые,я был маленький и папа меня везде водил
Я точно помню мне тогда было хорошо и в стране экономическо-социальные условия были хорошие,я знаю точно потомучто мне было тогда 5 лет
А теперь я Вот папа и детей вожу по холоду и мне плохо а им хорошо...неблагодарные
(Краткий очерк о церемонии зажжения ёлки в Костанае от гражданского журналиста НГ)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14955
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 09:10
вчера 17 заболевших на всю область,
в Кустанае наверное человек пять.
так что горку перед акиматом уже можно строить,
время есть.
доводы против отпали.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2021 - 09:11]
в Кустанае наверное человек пять.
так что горку перед акиматом уже можно строить,
время есть.
доводы против отпали.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2021 - 09:11]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8005
Торжественно и лаконично - Огни главной новогодней ёлки зажгли в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 10:49
Цитата:
доводов толком и не было... одно бэ мэ... коронама...
Хотя даже Нечитайло сказал, что аттракционы на улице НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. Горки строить можно.
Но политика акимата свести до минимуму новогодние праздника, чтобы не затмили великие торжества 30-тилетия от сотворения незалэжности.
alex_60:
доводы против отпали.
доводы против отпали.
доводов толком и не было... одно бэ мэ... коронама...
Хотя даже Нечитайло сказал, что аттракционы на улице НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. Горки строить можно.
Но политика акимата свести до минимуму новогодние праздника, чтобы не затмили великие торжества 30-тилетия от сотворения незалэжности.
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