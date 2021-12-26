Отправлено: - 19:03

Добринцофф:

Кстати чё то в Рудном и не дорого аренда,50-70тыс,я конечно не сдавал так по объявам глянул

Цитата:Да, обычные квартиры, но например в олхе вранья много, а хороших не найти.А так да.Я однушку за 90 сдавал, так с клиентом в мае и продал..До сих пор россиянин там живет..Сперва жил по сотне в том году..Ну однушка неплохая была..