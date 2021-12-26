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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 16:38
Цитата:
Ты, мой случай - знаешь...
111:
Но в случае чего,
Но в случае чего,
Ты, мой случай - знаешь...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:08
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:12
Цитата:
реклама на форуме запрещена.
уже вторую за день рекламируешь.
111:
реклама на форуме запрещена.
уже вторую за день рекламируешь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:21
Цитата:
А что рекламирую то?
Мою личную квартиру?
Она будет ждать только комбинатовцев..
До марта..
А им реклама то зачем?
Они поехали домой..
Чужим не сдаю свою хату..
[Исправлено: 111, 26.12.2021 - 18:24]
alex_60:
реклама на форуме запрещена.
реклама на форуме запрещена.
А что рекламирую то?
Мою личную квартиру?
Она будет ждать только комбинатовцев..
До марта..
А им реклама то зачем?
Они поехали домой..
Чужим не сдаю свою хату..
[Исправлено: 111, 26.12.2021 - 18:24]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:23
Ога, и Мартини, и Хакку рекламировал, и тройники и кафель..
И горку и елки с игрушками..
И горку и елки с игрушками..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:26
Цитата:
А там живут комбинатовцы, еще до 20го числа января, испытывать будут свои машины..
Ту так же не сдаю каким то левым..
Хотя реклама для имиджа отдельно идет..
alex_60:
вторую
вторую
А там живут комбинатовцы, еще до 20го числа января, испытывать будут свои машины..
Ту так же не сдаю каким то левым..
Хотя реклама для имиджа отдельно идет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:30
Сколько в ремонте их раньше выставлял тут в отдельной ветке, ни один еще в жизни не пришел и не снял, исходя из фото в обычном форуме..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:49
Цитата:
Незнаю как в Руднома в Кустанае дополнительная рекламма не нужна,съёмного жилья не хватает,если появляется объява,то долго она не держиться,забирают сразу.
alex_60:
реклама на форуме запрещена. уже вторую за день рекламируешь.
реклама на форуме запрещена. уже вторую за день рекламируешь.
Незнаю как в Руднома в Кустанае дополнительная рекламма не нужна,съёмного жилья не хватает,если появляется объява,то долго она не держиться,забирают сразу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:53
Кстати чё то в Рудном и не дорого аренда,50-70тыс,я конечно не сдавал так по объявам глянул
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 19:03
Цитата:
Да, обычные квартиры, но например в олхе вранья много, а хороших не найти.
А так да.
Я однушку за 90 сдавал, так с клиентом в мае и продал..
До сих пор россиянин там живет..
Сперва жил по сотне в том году..
Ну однушка неплохая была..
Добринцофф:
Кстати чё то в Рудном и не дорого аренда,50-70тыс,я конечно не сдавал так по объявам глянул
Кстати чё то в Рудном и не дорого аренда,50-70тыс,я конечно не сдавал так по объявам глянул
Да, обычные квартиры, но например в олхе вранья много, а хороших не найти.
А так да.
Я однушку за 90 сдавал, так с клиентом в мае и продал..
До сих пор россиянин там живет..
Сперва жил по сотне в том году..
Ну однушка неплохая была..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1096
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 01:02
Цитата:
И у меня будет гораздо больше времени проводить его тут, рядом с вами..
---
А можно не надо?!
111:
а
а
И у меня будет гораздо больше времени проводить его тут, рядом с вами..
---
А можно не надо?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 08:43
если Сыкымы сегодня лишат,то это будет неправильно.
мое мнение.
мое мнение.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 08:44
Цитата:
правильно- реклама.
Добринцофф:
рекламма
рекламма
правильно- реклама.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11636
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 10:26
Все Почти закончилось
Аккурат под новый год
Прокуратура Нидерландов в международном суде запросила пожизненный срок для трёх террористов из России обвиняемых в причастности к крушению пассажирского самолёта
Вот теперь точно сверхдержавность
Сотрудники ФСБ РФ в одном ряду с такими замечательными ребятами
Палестинские террористы,ливийские террористы,саудовские заказчики террористических актов,колумбийские наркобороны,российские террористы,албанские наемники
Аккурат под новый год
Прокуратура Нидерландов в международном суде запросила пожизненный срок для трёх террористов из России обвиняемых в причастности к крушению пассажирского самолёта
Вот теперь точно сверхдержавность
Сотрудники ФСБ РФ в одном ряду с такими замечательными ребятами
Палестинские террористы,ливийские террористы,саудовские заказчики террористических актов,колумбийские наркобороны,российские террористы,албанские наемники
-
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