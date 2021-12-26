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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 389 из 389«1...387388389
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 16:38
#5821
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Цитата:
111:
Но в случае чего,

Ты, мой случай - знаешь... :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:08
#5822
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Моя старая добрая квартира..



Тоже только освободилась..
Вроде стены на месте..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14955
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:12
#5823
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Цитата:
111:


реклама на форуме запрещена.
уже вторую за день рекламируешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:21
#5824
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Цитата:
alex_60:
реклама на форуме запрещена.

А что рекламирую то?
Мою личную квартиру?
Она будет ждать только комбинатовцев..
До марта..
А им реклама то зачем?
Они поехали домой..
Чужим не сдаю свою хату..

[Исправлено: 111, 26.12.2021 - 18:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:23
#5825
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Ога, и Мартини, и Хакку рекламировал, и тройники и кафель..
И горку и елки с игрушками..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:26
#5826
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Цитата:
alex_60:
вторую

А там живут комбинатовцы, еще до 20го числа января, испытывать будут свои машины..
Ту так же не сдаю каким то левым..
Хотя реклама для имиджа отдельно идет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:30
#5827
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Сколько в ремонте их раньше выставлял тут в отдельной ветке, ни один еще в жизни не пришел и не снял, исходя из фото в обычном форуме..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8375
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:49
#5828
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Цитата:
alex_60:
реклама на форуме запрещена. уже вторую за день рекламируешь.

Незнаю как в Руднома в Кустанае дополнительная рекламма не нужна,съёмного жилья не хватает,если появляется объява,то долго она не держиться,забирают сразу.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8375
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 18:53
#5829
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Кстати чё то в Рудном и не дорого аренда,50-70тыс,я конечно не сдавал так по объявам глянул
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 19:03
#5830
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати чё то в Рудном и не дорого аренда,50-70тыс,я конечно не сдавал так по объявам глянул

Да, обычные квартиры, но например в олхе вранья много, а хороших не найти.
А так да.
Я однушку за 90 сдавал, так с клиентом в мае и продал..
До сих пор россиянин там живет..
Сперва жил по сотне в том году..
Ну однушка неплохая была..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1096
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 01:02
#5831
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Цитата:
111:
а

И у меня будет гораздо больше времени проводить его тут, рядом с вами..
---
А можно не надо?!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14955
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 08:43
#5832
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если Сыкымы сегодня лишат,то это будет неправильно.
мое мнение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14955
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 08:44
#5833
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Цитата:
Добринцофф:
рекламма


правильно- реклама.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11636
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.12.21 - 10:26
#5834
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Все Почти закончилось

Аккурат под новый год
Прокуратура Нидерландов в международном суде запросила пожизненный срок для трёх террористов из России обвиняемых в причастности к крушению пассажирского самолёта

Вот теперь точно сверхдержавность
Сотрудники ФСБ РФ в одном ряду с такими замечательными ребятами
Палестинские террористы,ливийские террористы,саудовские заказчики террористических актов,колумбийские наркобороны,российские террористы,албанские наемники
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