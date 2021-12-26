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≡ Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
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Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14596
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:37
#105
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Цитата:
dvb:
Местных толстомордых бастыков туда на неделю пожить - сразу вес и овал лица в норму придут

Они там не хотят жить. Только мечтают ))
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
171
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:39
#106
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Цитата:
maxsaf:
Я ж сказал в том числе. Значит что-то еще

да просто еще занят поэтому не внимательно прочитал . просто их так выделили не любите спекулянтов что ли . вот ВВП их тоже не любит .
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1096
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:43
#107
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Цитата:
YESNO:
е

ни какого кафеля не видел раньше . стояла русская печь у бабушки в деревне . дом из бревен . везде дерево
---
Весь секрет в том, что топка в русской печи находится в глубине самой печи. Там достаточно её протопить с утра, и до вечера тепло. А когда топится печь, то хайло печи закрывают заслонкой, чтобы угольки не летели.Вроде бы как половина форумчан в деревнях жила, а не знают элементарных вещей.
ПыСы. всю жизнь прожил в городе, в деревне только пару лет, в начале нулевых. Да и то с газовым отоплением.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14596
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:46
#108
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Цитата:
YESNO:
просто их так выделили не любите спекулянтов что ли . вот ВВП их тоже не любит .

Конечно не люблю. Я так и сказал - при совке такой спекулянт уже отсидел бы и вышел
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1096
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:54
#109
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Цитата:
maxsaf:
зем

Знают. Для зимы они не пригодные
---
Я тебе секрет открою, только никому не говори! Биотуалеты можно в доме держать, не обязательно выносить их на улицу. Там такая конструкция, типа кресла. С небольшим сливным бачком.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1096
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:57
#110
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Цитата:
maxsaf:

Они там не хотят жить. Только мечтают ))
---
Их жёны.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1096
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 02:08
#111
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У родителей в колхозном доме стоит котёл, двухтопливный. Уже давно хочу им поставить нормальный газовый котёл,двухконтурный.Но отец против. Да и отопление надо переделывать, там простые трубы, "сотка", а я хочу батареи поставить и насос.Но родители не хотят.Пару лет назад вот канализацию провели, скважину пробурили. Так что теперь дома есть вода и туалет, обычный септик. И не вижу особых затруднений сделать то же самое на даче.Единственный минус может быть в том, что вода в скважине может быть глубоко.И вода может быть солёная. У моей родни в Ударнике такая ситуация.Хотя сейчас там водопровод провели и даже асфальт положили!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14596
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 04:22
#112
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я тебе секрет открою, только никому не говори! Биотуалеты можно в доме держать, не обязательно выносить их на улицу. Там такая конструкция, типа кресла. С небольшим сливным бачком.

Даже мысленно себе такое представлять не хочу. Я думал про другие туалеты, которые перевозят туда где например концерт на улице и ставят их там в ряд.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11813
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 07:28
#113
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Пять дней назад было.
Из дружественного СМИ позвонили журналисты.
Им позвонила бабушка из деревни. Телевизор у неё перестал показывать.
А скоро Новый год!
Бабушка была расстроена перспективой остаться без телевизора на НГ (НГ в данном случае Новый год, а не одна газета все более похожая на холуйское КН и кормящая шпиков на своём сайте) :-)
Телевизор конечно в наше время чистое зло, но бабушка привыкла.
Для неё трудно без телевизора на НГ, даже несмотря на пропагандонов засевших в ящике :-)

Ну понятно журналисты не разбираются в ремонте ТВ и настройках антенн на спутник.(приличные, с пропагандонами не общаюсь и они были бы сразу посланы в пешее эротическое путешествие) :-)

Что именно случилось было непонятно.
Мороз -23 варианты представлялись: кабель к тарелке может китаёз, конвертер не качественный замерз, улетел по гетеродину. Да всё что угодно может привести к "непоказывает".

Беру простенький легкий прибор для поиска спутников, кусок кабеля, разъемы, тестер. Еду в деревню с гуманитарной миссией. Сначала удивили улицы.

Всё до последнего дома поселка тщательно очищено и посыпано песком.
Посёлок 1937 года, построенный при станции и разросшийся в несколько сотен домов.
Сталинские деревянные двухэтажные "бараки" лет пять назад снесли и построили красивые трехэтажные современные дома как с картинок в Европе.
А улицы с одноэтажными домами остались. Чем дальше тем дома более новые и котеджеобразные.
В основной массе тут две категории, которые живут, и которые приезжают как на дачу из мегаполиса.
Только домины-дачи очень большие.
Газораспределительная станция на соседенй улице слегка шуршит редукторами. Мороз -23. расход высокий.
Подход очищен, всё новое покрашено.
По дороге, две улицы и один проезд между ними не встретилось ни одной машины.
Иней, чистый снег со всех сторон, почищенная дорога, посыпанная и мороз.
От калитки бабушка почистила к приезду лопатой.
Снега было см 20 примерно, сегодня уже намного больше выпало. У крыльца миска с косточками, наверное для котов, но следы птиц. Коты при -23 наверное решили уличную прогулку до миски не делать. :-)
Дом большой. Нет. Просто огромный.
3 жилые комнаты на первом этаже. Большая кухня и вполне жилая утепленная веранда.
На втором этаже кажется нежилые комнаты. Хорошо натоплено.
Печка автоматическая газовая.
В итоге тарелку смотреть не пришлось.
В телевизоре фИЛИПС российского производства вздулся и вытек конденсатор китайского низкокачественного производства.

В другой комнате у бабушке обнаружился LG который привезли летом дети.

Чтоб не заморачиваться ремонтом, так как там и другие конденсаторы очень подозрительные, просто меняем ТВ.
Настраивать не понадобилось. Настройки в приставке Триколор.
Но тестер всёж понадобился измерить напряжение батареек в дистанционке ;-)

В доме туалет внутри. выложен кафелем. Смыв работает. Вода есть. Чистая. Напряжение в сети 208в.
Трансформатор далековато. -23 это сильный мороз, где-то греются.
Те, кто приезжает отдохнуть, не заморачиваются ценой и по всей видимости используют электросети по полной, на сколько позволит ввод.
У бабушки вообще-то есть кв в городе. Абсолютно новая, полученная при сносе старого городского дома. В ней дети.
Здеь до магазина далековато.
Около 1 км на трассе супермаркет Дикси.
Рядом с ним почта, и местный клуб. Работающий.
Но главное развлечение тут лес.
Огромный! Летом и осенью с грибами, ягодами. гадюками и лешими!
Зимой лыжи.
После открытия супермаркета два местных крохотных старых магазина в глубине деревни закрылись.
Но дорога туда всегда почищена. И снег чистейший.

Время осталось свободное.
Решил прогуляться до первой национальной велодорожки.
Через лес три км до соседней более старой деревни с старинным названием. Улицы прочищены до последнего дома, и ещё за ним уходящая дорога в лес метров 50.
Огромные вековые ели вокруг тропы с висящими на лапах снежными массами.
Небо ещё чуть сохранило на западе следы заката.
Тропинка в несколько следов через лес. Немного холодно в тактической куртке без соответствующей толстой флиски.
Греюсь быстрым шагом.
Выхожу в другую деревню. Окраина это как раз новые большие дома, В некоторых Авто и свет. В центре несколько старых.
Всё почищено но без песка как в соседней. С песком будет только главная улица.
Через полчаса выхожу к временному мосту, который наводится зимой вместо парома.
Паром стоит рядом вмерзший в лёд.

https://d.radikal.ru/d03/2112/76/8cd1350c3bf1.jpg

Мост на поплавках, натянут тросами тоже вмерзший.
На другом берегу велодорожка Питер - Москва.
Очень хотелось посмотреть сколько успели построить. Знаки на месте, автоматический шлагбаум закрыт.
Всё занесено свежайшим снегом.

Но несколькими днями раньше видел фото в сети.
Снега было еще мало и девушки на лыжах катали параллельно с какой-то семьёй выбравшейся на вело.
Велосипедисты конечно закутанные получше лыжниц.
Ощущение полнейшего сюрреализма.
Теперь получается вело и лыжники вместе.

[Исправлено: Серый волк, 27.12.2021 - 05:00]
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