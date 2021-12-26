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≡ Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
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Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14595
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:37
#105
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Цитата:
dvb:
Местных толстомордых бастыков туда на неделю пожить - сразу вес и овал лица в норму придут

Они там не хотят жить. Только мечтают ))
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
171
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:39
#106
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Цитата:
maxsaf:
Я ж сказал в том числе. Значит что-то еще

да просто еще занят поэтому не внимательно прочитал . просто их так выделили не любите спекулянтов что ли . вот ВВП их тоже не любит .
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1091
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:43
#107
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14595
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:46
#108
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Цитата:
YESNO:
просто их так выделили не любите спекулянтов что ли . вот ВВП их тоже не любит .

Конечно не люблю. Я так и сказал - при совке такой спекулянт уже отсидел бы и вышел
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1091
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:54
#109
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Цитата:
maxsaf:
зем

Знают. Для зимы они не пригодные
---
Я тебе секрет открою, только никому не говори! Биотуалеты можно в доме держать, не обязательно выносить их на улицу. Там такая конструкция, типа кресла. С небольшим сливным бачком.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1091
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:57
#110
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Цитата:
maxsaf:

Они там не хотят жить. Только мечтают ))
---
Их жёны.
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Страница 8 из 8«1...678
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