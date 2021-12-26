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≡ Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
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Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14595
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:19
#90
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Цитата:
111:
Так и есть, это игрушка..

Игрушка это ваши дома, которые строят, а потом разбирают, чтоб не рухнули. Лего по-казахстански. :lol: А людям жить негде. В том числе из за скупщиков.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:20
#91
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Цитата:
maxsaf:
кафель лежит не на половой доске, а на этом основании.

Ну вот видишь, выкрутился..
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1090
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:21
#92
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Цитата:
maxsaf:
же

Лучше расскажи, как там бедные люди в туалет ходят зимой в минус 30
---
Про биотуалеты не знают в Канаде?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14595
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:22
#93
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Цитата:
111:
Ну вот видишь, выкрутился..

А че мне выкручиваться? Говорю как есть. Не вру в отличии от некоторых
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1090
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:22
#94
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Цитата:
maxsaf:

А потом пожары. Это нормально?
---
Ну, если там такие же электрики, как внучок, то неудивительно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14595
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:23
#95
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Про биотуалеты не знают в Канаде?

Знают. Для зимы они не пригодные
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:23
#96
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Цитата:
YESNO:
Правильный дымоход это главное .

Но тут может быть было все правильно..
Просто может не хотят признаться, что детки что то сделали..
Тогда ответственность реальная..
Это построить дом почти в сто квадратов и не знать, как строится печь..
Тут тоже написали, одну и последнюю версию..
Подозрительно..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1090
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:25
#97
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Цитата:
maxsaf:

На дачах уже прописывать стали?
---
Представь себе - да! И в Казахстане, и в России.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:26
#98
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Цитата:
maxsaf:
мне выкручиваться? Говорю как есть. Н

Хм..
Надо опять сгонять в деревню..
И спросить у деревенских, у кого есть кафель перед печкой..
Ты же говоришь как есть..
Надо только водкой затариться, чтоб у кого есть , дать подарок..

[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 01:27]
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
171
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:26
#99
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Цитата:
maxsaf:
А людям жить негде. В том числе из за скупщиков.

да нет не из за скупщиков прям глобально . всегда есть возможность купить квартиру. много же других факторов которые мешают
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7378
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:28
#100
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Цитата:
YESNO:
возможность купить квартиру.

У нас дачи стоят до сорока миллионов..
Моя несчастная черырешка, брал за 24..

[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 01:29]
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1090
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:32
#101
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Цитата:
maxsaf:
а

Перед печкой должен быть кафель. Явно не в дачных домиках.
---
Достаточно листа жести, под которым лежит лист асбеста..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14595
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:34
#102
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Цитата:
YESNO:
да нет не из за скупщиков прям глобально . всегда есть возможность купить квартиру. много же других факторов которые мешают

Я ж сказал в том числе. Значит что-то еще.
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
271
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:35
#103
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
У моей тётки там дача, на первой улице от КЖБИ, оставила дочке, когда в Россию уехала.Так её сосед по даче там дом построил и живёт.


Ну и пусть живет, если хочет. Я могу говорить про тех людей, которых лично видел осенью и с кем разговаривал. Воды там нет, только колодец в десяти минутах ходьбы. Сортир ясно где, о газе говорить глупо, если только баллон привезти. Линия электричества есть, но ее строили, когда я еще школьником был при Союзе, так что, понятно какая там мощность. Дороги на дачах зимой не чистят. Вот такие реалии.
Местных толстомордых бастыков туда на неделю пожить - сразу вес и овал лица в норму придут
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14595
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:35
#104
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Достаточно листа жести, под которым лежит лист асбеста..

Ну кому то достаточно. Меня бы лист жести не устроил. У меня и в обоих ванных комнатах кафель. Пол с подогревом.
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