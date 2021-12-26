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Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
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Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:19
Цитата:
Игрушка это ваши дома, которые строят, а потом разбирают, чтоб не рухнули. Лего по-казахстански. А людям жить негде. В том числе из за скупщиков.
111:
Так и есть, это игрушка..
Так и есть, это игрушка..
Игрушка это ваши дома, которые строят, а потом разбирают, чтоб не рухнули. Лего по-казахстански. А людям жить негде. В том числе из за скупщиков.
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:20
Цитата:
Ну вот видишь, выкрутился..
maxsaf:
кафель лежит не на половой доске, а на этом основании.
кафель лежит не на половой доске, а на этом основании.
Ну вот видишь, выкрутился..
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:21
Цитата:
Лучше расскажи, как там бедные люди в туалет ходят зимой в минус 30
---
Про биотуалеты не знают в Канаде?
maxsaf:
же
же
Лучше расскажи, как там бедные люди в туалет ходят зимой в минус 30
---
Про биотуалеты не знают в Канаде?
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:22
Цитата:
А че мне выкручиваться? Говорю как есть. Не вру в отличии от некоторых
111:
Ну вот видишь, выкрутился..
Ну вот видишь, выкрутился..
А че мне выкручиваться? Говорю как есть. Не вру в отличии от некоторых
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:22
Цитата:
А потом пожары. Это нормально?
---
Ну, если там такие же электрики, как внучок, то неудивительно.
maxsaf:
А потом пожары. Это нормально?
---
Ну, если там такие же электрики, как внучок, то неудивительно.
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:23
Цитата:
Знают. Для зимы они не пригодные
Уже не ваш земляк:
Про биотуалеты не знают в Канаде?
Про биотуалеты не знают в Канаде?
Знают. Для зимы они не пригодные
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:23
Цитата:
Но тут может быть было все правильно..
Просто может не хотят признаться, что детки что то сделали..
Тогда ответственность реальная..
Это построить дом почти в сто квадратов и не знать, как строится печь..
Тут тоже написали, одну и последнюю версию..
Подозрительно..
YESNO:
Правильный дымоход это главное .
Правильный дымоход это главное .
Но тут может быть было все правильно..
Просто может не хотят признаться, что детки что то сделали..
Тогда ответственность реальная..
Это построить дом почти в сто квадратов и не знать, как строится печь..
Тут тоже написали, одну и последнюю версию..
Подозрительно..
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:25
Цитата:
На дачах уже прописывать стали?
---
Представь себе - да! И в Казахстане, и в России.
maxsaf:
На дачах уже прописывать стали?
---
Представь себе - да! И в Казахстане, и в России.
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:26
Цитата:
Хм..
Надо опять сгонять в деревню..
И спросить у деревенских, у кого есть кафель перед печкой..
Ты же говоришь как есть..
Надо только водкой затариться, чтоб у кого есть , дать подарок..
[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 01:27]
maxsaf:
мне выкручиваться? Говорю как есть. Н
мне выкручиваться? Говорю как есть. Н
Хм..
Надо опять сгонять в деревню..
И спросить у деревенских, у кого есть кафель перед печкой..
Ты же говоришь как есть..
Надо только водкой затариться, чтоб у кого есть , дать подарок..
[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 01:27]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 171
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:26
Цитата:
да нет не из за скупщиков прям глобально . всегда есть возможность купить квартиру. много же других факторов которые мешают
maxsaf:
А людям жить негде. В том числе из за скупщиков.
А людям жить негде. В том числе из за скупщиков.
да нет не из за скупщиков прям глобально . всегда есть возможность купить квартиру. много же других факторов которые мешают
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:28
Цитата:
У нас дачи стоят до сорока миллионов..
Моя несчастная черырешка, брал за 24..
[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 01:29]
YESNO:
возможность купить квартиру.
возможность купить квартиру.
У нас дачи стоят до сорока миллионов..
Моя несчастная черырешка, брал за 24..
[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 01:29]
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:32
Цитата:
Перед печкой должен быть кафель. Явно не в дачных домиках.
---
Достаточно листа жести, под которым лежит лист асбеста..
maxsaf:
а
а
Перед печкой должен быть кафель. Явно не в дачных домиках.
---
Достаточно листа жести, под которым лежит лист асбеста..
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:34
Цитата:
Я ж сказал в том числе. Значит что-то еще.
YESNO:
да нет не из за скупщиков прям глобально . всегда есть возможность купить квартиру. много же других факторов которые мешают
да нет не из за скупщиков прям глобально . всегда есть возможность купить квартиру. много же других факторов которые мешают
Я ж сказал в том числе. Значит что-то еще.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 271
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:35
Цитата:
Ну и пусть живет, если хочет. Я могу говорить про тех людей, которых лично видел осенью и с кем разговаривал. Воды там нет, только колодец в десяти минутах ходьбы. Сортир ясно где, о газе говорить глупо, если только баллон привезти. Линия электричества есть, но ее строили, когда я еще школьником был при Союзе, так что, понятно какая там мощность. Дороги на дачах зимой не чистят. Вот такие реалии.
Местных толстомордых бастыков туда на неделю пожить - сразу вес и овал лица в норму придут
Уже не ваш земляк:
У моей тётки там дача, на первой улице от КЖБИ, оставила дочке, когда в Россию уехала.Так её сосед по даче там дом построил и живёт.
У моей тётки там дача, на первой улице от КЖБИ, оставила дочке, когда в Россию уехала.Так её сосед по даче там дом построил и живёт.
Ну и пусть живет, если хочет. Я могу говорить про тех людей, которых лично видел осенью и с кем разговаривал. Воды там нет, только колодец в десяти минутах ходьбы. Сортир ясно где, о газе говорить глупо, если только баллон привезти. Линия электричества есть, но ее строили, когда я еще школьником был при Союзе, так что, понятно какая там мощность. Дороги на дачах зимой не чистят. Вот такие реалии.
Местных толстомордых бастыков туда на неделю пожить - сразу вес и овал лица в норму придут
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 01:35
Цитата:
Ну кому то достаточно. Меня бы лист жести не устроил. У меня и в обоих ванных комнатах кафель. Пол с подогревом.
Уже не ваш земляк:
Достаточно листа жести, под которым лежит лист асбеста..
Достаточно листа жести, под которым лежит лист асбеста..
Ну кому то достаточно. Меня бы лист жести не устроил. У меня и в обоих ванных комнатах кафель. Пол с подогревом.
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