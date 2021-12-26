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≡ Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
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Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
162
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:14
#45
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Цитата:
111:
Все эти села бесперспективные.. Любое село.. Но как то же там люди живут, не меняют все на дачи..

Молодые возвращаются ? Те кто уехал на учебу или заработки
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7357
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:17
#46
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Цитата:
maxsaf:
Перед печкой должен быть кафель.

Ладно то..
Обычная жесть, миллиметра два или какую найдешь, чтоб от углей не сгорела..
Какой кафель?
Ты это где вычитал?
В деревне нашей давно наверно не был, все по Википедии?
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