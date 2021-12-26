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≡ Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
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Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14571
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:46
#30
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Цитата:
111:
Наверно.. И они скорее все прописаны

На дачах уже прописывать стали?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7357
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:48
#31
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Цитата:
maxsaf:
Об этом кухарка мечтает когда мимо проезжает

А что тут такого то?
Она с деревни, ее братья в деревнях живут.
Я ее встретил в деревне, в которой тоже жил какое то время, встретил в 97м.
Естественно, мы недавно дом упустили всего за 13 миллионов, естественно и нам тоже хочется немного частного сектора.
В будущем, если жив буду, возьмем..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7357
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:49
#32
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Цитата:
maxsaf:
На дачах уже прописывать стали?

Не знаю.
По моему на дачах не прописывают..
Ответственность за кого то никому не нужна..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14571
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:54
#33
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Цитата:
111:
А что тут такого то?

А то что она с унитаз с ванной на сарайчик не поменяет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7357
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:58
#34
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Цитата:
maxsaf:
А то что она с унитаз с ванной на сарайчик не поменяет

Хм..
Кто о чем..
Откуда тебе знать что поменяет, что нет?
Да, из печи с поддувала вываливаются угольки, но надо же смотреть..
Зачем разжигать печь на всю и вдвоем уходить куда то?
Об этом речь.
Не о моей жене..
Когда мы возьмем с печкой, поверь, все переделаем хотя бы на паровое, новый котел, дымоход, если централка далеко будет..
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
162
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:03
#35
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Цитата:
maxsaf:
В советское время владелец десятка квартир уже отсидел бы

Cдавали люди жилье в советское время . но не по 10 квартир конечно , а на юге на курортах краснодарского края тоже сдавалось все .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14571
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:05
#36
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Цитата:
111:
если централка далеко будет..

А с канализацией что сделаете?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7357
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:05
#37
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У нас на Узкой Колее печь была, да там сейчас они есть..
Туалет на улице, так же как и в далеком 75м..
Около печи жестянка обязательна, для поддувала, с которого угольки падают..
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
162
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:05
#38
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Цитата:
111:
До этого жили то где?

В неперспективных населенных пунктах . то бишь аул советах
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
162
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:07
#39
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Цитата:
maxsaf:
А с канализацией что сделаете?

биогаз из канальи с последующей переработкой в электричество
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7357
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:07
#40
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Цитата:
maxsaf:
А с канализацией что сделаете

А что не так?
В туалете на улице она не нужна как вроде..
Не знал?
У нас на Узкой тоже канашки не было.
Колодец недалеко.
Канашку на улицу.
Маленький был, зимой в ведро около печи..
Так же и в деревнях, в четырех жил..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14571
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:08
#41
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Цитата:
111:
Да, из печи с поддувала вываливаются угольки, но надо же смотреть..

Перед печкой должен быть кафель. Явно не в дачных домиках.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14571
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:11
#42
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Цитата:
111:
В туалете на улице она не нужна как вроде..

А как же душ ванна?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7357
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:11
#43
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Цитата:
YESNO:
неперспективных населенных пунктах . то бишь аул советах

Я жил зерносовхозе Дружба, отделение Осиновка, поселок Кзылту..
Узкая Колея дом железнодорожников, удобства во дворе, печка..
Канашки не было тогда, нет в том доме и сейчас..
Все эти села бесперспективные..
Любое село..
Но как то же там люди живут, не меняют все на дачи..
Даже живут на Узкой Колее, а это Костанай, город..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7357
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:13
#44
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Цитата:
maxsaf:
А как же душ ванна?

Душ только летом, и то, если вода нагреется от солнца.
Баня раз в неделю.
А так тазик..
Сперва моешь руки, голову, потом садишься в него и моешь остальное..
В чем проблемы?
Тем более тазики раньше одного двух видов были, железные эмалированные..
Летом туда сметану, вырываешь землю, и там хранишь, чтоб не скисла..

[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 00:15]
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