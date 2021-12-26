Отправлено: - 23:58

maxsaf:

А то что она с унитаз с ванной на сарайчик не поменяет

Цитата:Хм..Кто о чем..Откуда тебе знать что поменяет, что нет?Да, из печи с поддувала вываливаются угольки, но надо же смотреть..Зачем разжигать печь на всю и вдвоем уходить куда то?Об этом речь.Не о моей жене..Когда мы возьмем с печкой, поверь, все переделаем хотя бы на паровое, новый котел, дымоход, если централка далеко будет..