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Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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- 43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
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Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:46
Цитата:
На дачах уже прописывать стали?
111:
Наверно.. И они скорее все прописаны
Наверно.. И они скорее все прописаны
На дачах уже прописывать стали?
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:48
Цитата:
А что тут такого то?
Она с деревни, ее братья в деревнях живут.
Я ее встретил в деревне, в которой тоже жил какое то время, встретил в 97м.
Естественно, мы недавно дом упустили всего за 13 миллионов, естественно и нам тоже хочется немного частного сектора.
В будущем, если жив буду, возьмем..
maxsaf:
Об этом кухарка мечтает когда мимо проезжает
Об этом кухарка мечтает когда мимо проезжает
А что тут такого то?
Она с деревни, ее братья в деревнях живут.
Я ее встретил в деревне, в которой тоже жил какое то время, встретил в 97м.
Естественно, мы недавно дом упустили всего за 13 миллионов, естественно и нам тоже хочется немного частного сектора.
В будущем, если жив буду, возьмем..
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:49
Цитата:
Не знаю.
По моему на дачах не прописывают..
Ответственность за кого то никому не нужна..
maxsaf:
На дачах уже прописывать стали?
На дачах уже прописывать стали?
Не знаю.
По моему на дачах не прописывают..
Ответственность за кого то никому не нужна..
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:54
Цитата:
А то что она с унитаз с ванной на сарайчик не поменяет
111:
А что тут такого то?
А что тут такого то?
А то что она с унитаз с ванной на сарайчик не поменяет
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 23:58
Цитата:
Хм..
Кто о чем..
Откуда тебе знать что поменяет, что нет?
Да, из печи с поддувала вываливаются угольки, но надо же смотреть..
Зачем разжигать печь на всю и вдвоем уходить куда то?
Об этом речь.
Не о моей жене..
Когда мы возьмем с печкой, поверь, все переделаем хотя бы на паровое, новый котел, дымоход, если централка далеко будет..
maxsaf:
А то что она с унитаз с ванной на сарайчик не поменяет
А то что она с унитаз с ванной на сарайчик не поменяет
Хм..
Кто о чем..
Откуда тебе знать что поменяет, что нет?
Да, из печи с поддувала вываливаются угольки, но надо же смотреть..
Зачем разжигать печь на всю и вдвоем уходить куда то?
Об этом речь.
Не о моей жене..
Когда мы возьмем с печкой, поверь, все переделаем хотя бы на паровое, новый котел, дымоход, если централка далеко будет..
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:03
Цитата:
Cдавали люди жилье в советское время . но не по 10 квартир конечно , а на юге на курортах краснодарского края тоже сдавалось все .
maxsaf:
В советское время владелец десятка квартир уже отсидел бы
В советское время владелец десятка квартир уже отсидел бы
Cдавали люди жилье в советское время . но не по 10 квартир конечно , а на юге на курортах краснодарского края тоже сдавалось все .
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:05
Цитата:
А с канализацией что сделаете?
111:
если централка далеко будет..
если централка далеко будет..
А с канализацией что сделаете?
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:05
У нас на Узкой Колее печь была, да там сейчас они есть..
Туалет на улице, так же как и в далеком 75м..
Около печи жестянка обязательна, для поддувала, с которого угольки падают..
Туалет на улице, так же как и в далеком 75м..
Около печи жестянка обязательна, для поддувала, с которого угольки падают..
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:05
Цитата:
В неперспективных населенных пунктах . то бишь аул советах
111:
До этого жили то где?
До этого жили то где?
В неперспективных населенных пунктах . то бишь аул советах
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:07
Цитата:
биогаз из канальи с последующей переработкой в электричество
maxsaf:
А с канализацией что сделаете?
А с канализацией что сделаете?
биогаз из канальи с последующей переработкой в электричество
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:07
Цитата:
А что не так?
В туалете на улице она не нужна как вроде..
Не знал?
У нас на Узкой тоже канашки не было.
Колодец недалеко.
Канашку на улицу.
Маленький был, зимой в ведро около печи..
Так же и в деревнях, в четырех жил..
maxsaf:
А с канализацией что сделаете
А с канализацией что сделаете
А что не так?
В туалете на улице она не нужна как вроде..
Не знал?
У нас на Узкой тоже канашки не было.
Колодец недалеко.
Канашку на улицу.
Маленький был, зимой в ведро около печи..
Так же и в деревнях, в четырех жил..
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:08
Цитата:
Перед печкой должен быть кафель. Явно не в дачных домиках.
111:
Да, из печи с поддувала вываливаются угольки, но надо же смотреть..
Да, из печи с поддувала вываливаются угольки, но надо же смотреть..
Перед печкой должен быть кафель. Явно не в дачных домиках.
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:11
Цитата:
А как же душ ванна?
111:
В туалете на улице она не нужна как вроде..
В туалете на улице она не нужна как вроде..
А как же душ ванна?
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:11
Цитата:
Я жил зерносовхозе Дружба, отделение Осиновка, поселок Кзылту..
Узкая Колея дом железнодорожников, удобства во дворе, печка..
Канашки не было тогда, нет в том доме и сейчас..
Все эти села бесперспективные..
Любое село..
Но как то же там люди живут, не меняют все на дачи..
Даже живут на Узкой Колее, а это Костанай, город..
YESNO:
неперспективных населенных пунктах . то бишь аул советах
неперспективных населенных пунктах . то бишь аул советах
Я жил зерносовхозе Дружба, отделение Осиновка, поселок Кзылту..
Узкая Колея дом железнодорожников, удобства во дворе, печка..
Канашки не было тогда, нет в том доме и сейчас..
Все эти села бесперспективные..
Любое село..
Но как то же там люди живут, не меняют все на дачи..
Даже живут на Узкой Колее, а это Костанай, город..
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 27.12.21 - 00:13
Цитата:
Душ только летом, и то, если вода нагреется от солнца.
Баня раз в неделю.
А так тазик..
Сперва моешь руки, голову, потом садишься в него и моешь остальное..
В чем проблемы?
Тем более тазики раньше одного двух видов были, железные эмалированные..
Летом туда сметану, вырываешь землю, и там хранишь, чтоб не скисла..
[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 00:15]
maxsaf:
А как же душ ванна?
А как же душ ванна?
Душ только летом, и то, если вода нагреется от солнца.
Баня раз в неделю.
А так тазик..
Сперва моешь руки, голову, потом садишься в него и моешь остальное..
В чем проблемы?
Тем более тазики раньше одного двух видов были, железные эмалированные..
Летом туда сметану, вырываешь землю, и там хранишь, чтоб не скисла..
[Исправлено: 111, 27.12.2021 - 00:15]
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