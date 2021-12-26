Отправлено: - 21:11

dvb:

вот в этих летних домиках, люди сейчас по зиме и живут

Цитата:Вот не надо как то пытаться соврать.У нас летний домик есть и?Там за сутки замерзнешь, просто и легко..Электричества порой нет, печки в летниках тем более нет.Но электричество не спасет, там трансформатор тогда не выдержит всех.Ну и как они без печек живут то?