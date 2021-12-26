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≡ Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
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Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7343
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 21:11
#15
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Цитата:
dvb:
вот в этих летних домиках, люди сейчас по зиме и живут

Вот не надо как то пытаться соврать.
У нас летний домик есть и?
Там за сутки замерзнешь, просто и легко..
Электричества порой нет, печки в летниках тем более нет.
Но электричество не спасет, там трансформатор тогда не выдержит всех.
Ну и как они без печек живут то?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
158
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 21:15
#16
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Цитата:
111:
Ну и как они без печек живут то?

Знаю двоих кто ушёл со съёмных квартир на дачу. Т. е две семьи. И печки есть и окна поставили пластиковые. Живут
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
269
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 21:57
#17
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Цитата:
111:
Года три тебя точно не было..

В конце сентября был, но с тобой спорить как головой об стенку биться.
Если часто там мотаешься, то перед автобусной остановкой в город напротив авторынка есть съезд на эти дачи. Так вот прокатись там, если в снегу не увязнешь, и сфотографируй эти коттеджи и выстави сюда. Потом поговорим.
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