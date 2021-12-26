Отправлено: - 21:15

Kairat stayer:

Порфирий Иванов одежду по сезону не носил, круглогодично ходил босиком и в трусах до колена. До настоящего времени есть его последователи

[Исправлено: serg kost, 26.12.2021 - 21:20]

Цитата:Я пишу о том, что. Ежедневные прогулки с рождения укрепят иммунитет любого ребенка. А обливание грудных детей холодной водой будет полезно не каждому.Вот я не люблю холодные обливания. Хотя по утрам меня и закаливали в остывшей квартире (было печное отопление) при 14-15 градусах тепла, когда на мне была одета только маечка. И я не болею ни гриппом, ни ковидом.Мой сын, приходя из садика домой, сам раздевался до трусиков, и бегал голыми ногами по линолеуму при 17-18 градусах тепла. И даже не кашлянул, когда одну зиму несколько месяцев подряд в детском саду была температура 14-15 градусов.Так что еще раз: прогулки, нормальная одежда, не переедать, больше двигаться и не искать неприятностей на ровном месте.Остальное, как: травяные отвары, отсутствие вредных привычек и прочее тоже желательны, но это не самое главное для иммунитета.