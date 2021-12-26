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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
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Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2502
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 20:25
#30
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Цитата:
serg kost:
нормальную одежду по сезону


Цитата:
Kairat stayer:
Особо продвинутые граждане ещё и закаливанием занимаются, ну это отдельный разговор.


Порфирий Иванов одежду по сезону не носил, круглогодично ходил босиком и в трусах до колена. До настоящего времени есть его последователи, они конечно в населённых пунктах в одних трусах и босиком не ходят, а обливаются холодной водой.

Цитата:
Kairat stayer:
Поэтому жизнестойкость и иммунитет нужно поднимать.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2502
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 20:42
#31
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Цитата:
Kairat stayer:
Согласен, выше отметил много факторов влияет.


Из гигиенических процедур-парная баня очень полезна. Как говорится: Баня парит-здоровье дарит.

Тут даже один форумчанин новую ветку ранее открывал, просил любителей парной бани откликнуться. Самое интересное никто не откликнулся, видимо все как Алекс в ванне моются и строчат многотысячные комментарий.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
776
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 21:15
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
Порфирий Иванов одежду по сезону не носил, круглогодично ходил босиком и в трусах до колена. До настоящего времени есть его последователи

В 1992 году в одной из школ Луганской области ивановцы начали свой эксперимент над детьми. На протяжение четырех лет они заставляли младшеклассников «добровольно-принудительно» обливаться водой, поставили в классах высокие парты, за которыми нужно было стоять, проводили уроки пропаганды, на которых рассказывали детям про учение Порфирия Иванова. Итогом этой деятельности стало резкое ухудшение здоровья детей, сколиоз, ослабление зрения...

Я пишу о том, что полезно каждому. Ежедневные прогулки с рождения укрепят иммунитет любого ребенка. А обливание грудных детей холодной водой будет полезно не каждому.
Вот я не люблю холодные обливания. Хотя по утрам меня и закаливали в остывшей квартире (было печное отопление) при 14-15 градусах тепла, когда на мне была одета только маечка. И я не болею ни гриппом, ни ковидом.
Мой сын, приходя из садика домой, сам раздевался до трусиков, и бегал голыми ногами по линолеуму при 17-18 градусах тепла. И даже не кашлянул, когда одну зиму несколько месяцев подряд в детском саду была температура 14-15 градусов.
Так что еще раз: прогулки, нормальная одежда, не переедать, больше двигаться и не искать неприятностей на ровном месте.
Остальное, как: травяные отвары, отсутствие вредных привычек и прочее тоже желательны, но это не самое главное для иммунитета.

[Исправлено: serg kost, 26.12.2021 - 21:20]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2502
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 21:35
#33
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Цитата:
serg kost:
В 1992 году в одной из школ Луганской области ивановцы начали свой эксперимент над детьми.


Неграмотный и не разумный подход, форма закаливания именно обливанием не является единственным и обязательным. Все должно постепенно проходить, сам зимним плаванием-закаливанием ранее занимался. Нужно иметь здоровье и соответствующую подготовку. Время прибывания в воде постепенно увеличивается, без вреда для здоровья. Первые дни мгновенно окунулся, быстро прибежал в помещение, если есть теплый душ, тогда под душ, если нет обтереться полотенцем, сделать разогревающий самомассаж.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2502
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 21:36
#34
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Цитата:
serg kost:
Так что еще раз: прогулки, нормальная одежда, не переедать, больше двигаться и не искать неприятностей на ровном месте. Остальное, как: травяные отвары, отсутствие вредных привычек и прочее тоже желательны, но это не самое главное для иммунитета.


На мой взгляд, одно другому не мешает, основное и вспомогательные, только будет польза для организма.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2502
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 21:41
#35
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Цитата:
Kairat stayer:
Все должно постепенно проходить, сам зимним плаванием-закаливанием ранее занимался.


Только год занимался, прибывание в воде к концу зимы довел до 25 секунд, систематический нужно заниматься. Бывалые моржи 1,5 до 2 минут в ледяной воде в проруби находились.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
776
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 21:42
#36
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Основное это обязательное. И по силам каждому.
Дополнительное это желательное. Если хватит терпения.
Холодная вода подойдет не для всех. Особенно для людей в возрасте. И требует особой осторожности.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
776
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2502
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 21:48
#38
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Цитата:
serg kost:
Дополнительное это желательное. Если хватит терпения.


Вы так думаете, я немножко по другому, как отметил в посте за №34.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2502
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 21:49
#39
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Цитата:
serg kost:


Отметил же выше:
Цитата:
Kairat stayer:
Нужно иметь здоровье и соответствующую подготовку. Время прибывания в воде постепенно увеличивается, без вреда для здоровья.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
776
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 22:04
#40
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У меня перед глазами три поколения моих родственников.
Есть и спортсмены, и освобождённые от физкультуры в школе по здоровью.
Никто практически не болеет гриппом. Ковидом или не болели, или в лёгкой форме.
У всех одинаковый подход к укреплению иммунитета, который я описал выше.
На этом заканчиваю.
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