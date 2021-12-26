Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья. Читать новость
Kairat stayer: Особо продвинутые граждане ещё и закаливанием занимаются, ну это отдельный разговор.
Порфирий Иванов одежду по сезону не носил, круглогодично ходил босиком и в трусах до колена. До настоящего времени есть его последователи, они конечно в населённых пунктах в одних трусах и босиком не ходят, а обливаются холодной водой.
Цитата:
Kairat stayer: Поэтому жизнестойкость и иммунитет нужно поднимать.
Kairat stayer: Согласен, выше отметил много факторов влияет.
Из гигиенических процедур-парная баня очень полезна. Как говорится: Баня парит-здоровье дарит.
Тут даже один форумчанин новую ветку ранее открывал, просил любителей парной бани откликнуться. Самое интересное никто не откликнулся, видимо все как Алекс в ванне моются и строчат многотысячные комментарий.
Я пишу о том, что полезно каждому. Ежедневные прогулки с рождения укрепят иммунитет любого ребенка. А обливание грудных детей холодной водой будет полезно не каждому. Вот я не люблю холодные обливания. Хотя по утрам меня и закаливали в остывшей квартире (было печное отопление) при 14-15 градусах тепла, когда на мне была одета только маечка. И я не болею ни гриппом, ни ковидом. Мой сын, приходя из садика домой, сам раздевался до трусиков, и бегал голыми ногами по линолеуму при 17-18 градусах тепла. И даже не кашлянул, когда одну зиму несколько месяцев подряд в детском саду была температура 14-15 градусов. Так что еще раз: прогулки, нормальная одежда, не переедать, больше двигаться и не искать неприятностей на ровном месте. Остальное, как: травяные отвары, отсутствие вредных привычек и прочее тоже желательны, но это не самое главное для иммунитета.
serg kost: В 1992 году в одной из школ Луганской области ивановцы начали свой эксперимент над детьми.
Неграмотный и не разумный подход, форма закаливания именно обливанием не является единственным и обязательным. Все должно постепенно проходить, сам зимним плаванием-закаливанием ранее занимался. Нужно иметь здоровье и соответствующую подготовку. Время прибывания в воде постепенно увеличивается, без вреда для здоровья. Первые дни мгновенно окунулся, быстро прибежал в помещение, если есть теплый душ, тогда под душ, если нет обтереться полотенцем, сделать разогревающий самомассаж.
serg kost: Так что еще раз: прогулки, нормальная одежда, не переедать, больше двигаться и не искать неприятностей на ровном месте. Остальное, как: травяные отвары, отсутствие вредных привычек и прочее тоже желательны, но это не самое главное для иммунитета.
На мой взгляд, одно другому не мешает, основное и вспомогательные, только будет польза для организма.
У меня перед глазами три поколения моих родственников. Есть и спортсмены, и освобождённые от физкультуры в школе по здоровью. Никто практически не болеет гриппом. Ковидом или не болели, или в лёгкой форме. У всех одинаковый подход к укреплению иммунитета, который я описал выше. На этом заканчиваю.
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