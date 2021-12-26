Отправлено: - 20:25

serg kost:

нормальную одежду по сезону

Kairat stayer:

Особо продвинутые граждане ещё и закаливанием занимаются, ну это отдельный разговор.

Kairat stayer:

Поэтому жизнестойкость и иммунитет нужно поднимать.

Цитата:Цитата:Порфирий Иванов одежду по сезону не носил, круглогодично ходил босиком и в трусах до колена. До настоящего времени есть его последователи, они конечно в населённых пунктах в одних трусах и босиком не ходят, а обливаются холодной водой.Цитата: