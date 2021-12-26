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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
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Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2497
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 20:25
#30
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Цитата:
serg kost:
нормальную одежду по сезону


Цитата:
Kairat stayer:
Особо продвинутые граждане ещё и закаливанием занимаются, ну это отдельный разговор.


Порфирий Иванов одежду по сезону не носил, круглогодично ходил босиком и в трусах до колена. До настоящего времени есть его последователи, они конечно в населённых пунктах в одних трусах и босиком не ходят, а обливаются холодной водой.

Цитата:
Kairat stayer:
Поэтому жизнестойкость и иммунитет нужно поднимать.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2497
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 20:42
#31
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Цитата:
Kairat stayer:
Согласен, выше отметил много факторов влияет.


Из гигиенических процедур-парная баня очень полезна. Как говорится: Баня парит-здоровье дарит.

Тут даже один форумчанин новую ветку ранее открывал, просил любителей парной бани откликнуться. Самое интересное никто не откликнулся, видимо все как Алекс в ванне моются и строчат многотысячные комментарий.
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