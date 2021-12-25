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≡ С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
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42 года возраст когда пора подумать о боге, точнее о его сыне Иисусе. Мы 30 лет как независимая страна, да раньше было проще Солнце и Луна, Земля и Вода, мне даже ближе греческий Олимп с их богами, но я не о них.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1082
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 12:38
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
е н

Представляю, кто-то объявит себя Елбасы и что с ним будет...
---
Он найдёт себе Токаева. Как-то так.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14560
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 12:46
#16
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Цитата:
юля елиссева:
За что же тогда Христа распяли?

Эх, жаль, что в те далекие времена ДНК тестов не было. Щас такой трюк повторить не получится ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
156
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 18:11
#17
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Цитата:
maxsaf:
Эх, жаль, что в те далекие времена ДНК тестов не было. Щас такой трюк повторить не получится

Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
104
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 20:39
#18
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Ну если казаки юрты собирали.. то конечно же северный филиал поклонялся только Солнцу и Луне...
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