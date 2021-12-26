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Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
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Я робот(Пользователи)
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- 43156
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья.
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- Сообщений:
- 14560
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:07
Цитата:
У меня нет никаких диетолог. Даже среди знакомых и незнакомых нету. Ем все что захочу, сколько влезет. И никаких проблем
Kairat stayer:
всяких диетологов развелось, как грибов после дождя.
всяких диетологов развелось, как грибов после дождя.
У меня нет никаких диетолог. Даже среди знакомых и незнакомых нету. Ем все что захочу, сколько влезет. И никаких проблем
1
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 7341
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:12
С этим короновирусом теперь не знаешь, как принимать то пищу..
Немного ослабеешь, помрешь..
Немного ослабеешь, помрешь..
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:14
Цитата:
В организм в идеале ежедневно должны попадать минералы, витамины, макро и микроэлементы и.т.д. При этом калорий из употребляемых продуктов должно быть достаточно. Опять же обмен веществ у каждого человека разный, ну и от возраста зависит. Очень много информации про белков, жиров и углеводов, об их пропорции в ежедневном рационе. Те граждане которые едят всё подряд, в меру или не в меру, при этом худеют. Возможно глисты какие-то завелись, им же тоже нужно питаться, всякое же может быть.
Kairat stayer:
На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным.
На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным.
В организм в идеале ежедневно должны попадать минералы, витамины, макро и микроэлементы и.т.д. При этом калорий из употребляемых продуктов должно быть достаточно. Опять же обмен веществ у каждого человека разный, ну и от возраста зависит. Очень много информации про белков, жиров и углеводов, об их пропорции в ежедневном рационе. Те граждане которые едят всё подряд, в меру или не в меру, при этом худеют. Возможно глисты какие-то завелись, им же тоже нужно питаться, всякое же может быть.
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:26
Цитата:
Там витаминов всяких очень много Е,Б,С и других. Особенно последнего, даже больше чем в лимоне.
Шиповник лучше чёрный, сам регулярно употребляю аптечный, особенно в зимнее время. На базаре не приобретаю, не понятно где собрали, возможно в не экологический чистом районе, вдоль дорог и.т.д.
Целые плоды шиповника не завариваю, а перемалываю вместе с семенами в кофемолке, после чего употребляю столовой ложкой.
111:
Чай с шиповником вот пью, месяца два, интересно, на сколько это полезно или не совсем...
Чай с шиповником вот пью, месяца два, интересно, на сколько это полезно или не совсем...
Там витаминов всяких очень много Е,Б,С и других. Особенно последнего, даже больше чем в лимоне.
Шиповник лучше чёрный, сам регулярно употребляю аптечный, особенно в зимнее время. На базаре не приобретаю, не понятно где собрали, возможно в не экологический чистом районе, вдоль дорог и.т.д.
Целые плоды шиповника не завариваю, а перемалываю вместе с семенами в кофемолке, после чего употребляю столовой ложкой.
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:37
Цитата:
Опять же на мой взгляд иммунитет следует поднимать, много факторов влияет.
Про приемлемые физические нагрузки для разных возрастных групп населения автор кратко отметил, также выше отметили за сбалансированное питание. Немаловажен конечно полноценный сон, особенно в ночное время суток. Вред алкоголя и курения-это очевидно, даже не рассматриваю. Каждый сам выбирает себе образ жизни, кто-то соблюдает режим дня и следует рекомендациям специалистов, другие не соблюдают.
111:
С этим короновирусом теперь не знаешь, как принимать то пищу.. Немного ослабеешь, помрешь..
С этим короновирусом теперь не знаешь, как принимать то пищу.. Немного ослабеешь, помрешь..
Опять же на мой взгляд иммунитет следует поднимать, много факторов влияет.
Про приемлемые физические нагрузки для разных возрастных групп населения автор кратко отметил, также выше отметили за сбалансированное питание. Немаловажен конечно полноценный сон, особенно в ночное время суток. Вред алкоголя и курения-это очевидно, даже не рассматриваю. Каждый сам выбирает себе образ жизни, кто-то соблюдает режим дня и следует рекомендациям специалистов, другие не соблюдают.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 156
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:41
Цитата:
В преддверии застолий новогодних важно поддерживать кислотно щелочной баланс в организме.
И вообще...
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным
На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным
В преддверии застолий новогодних важно поддерживать кислотно щелочной баланс в организме.
И вообще...
Цитата:
Все болезни от нервов, и только сифилис – от удовольствия
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:48
Цитата:
Кроме шиповника, также листовой зеленый чай круглый год пью. Для поднятия иммунитета регулярно завариваю как чай клевер и липу. Особенно в составе цветков липы имеются биофлавоноиды.
Kairat stayer:
Шиповник лучше чёрный, сам регулярно употребляю аптечный, особенно в зимнее время.
Шиповник лучше чёрный, сам регулярно употребляю аптечный, особенно в зимнее время.
Кроме шиповника, также листовой зеленый чай круглый год пью. Для поднятия иммунитета регулярно завариваю как чай клевер и липу. Особенно в составе цветков липы имеются биофлавоноиды.
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:50
Цитата:
Цитата:
Вот как раз биофлавоноиды помогают успокоится и снять чрезмерное нервное напряжение.
YESNO:
В преддверии застолий новогодних важно поддерживать кислотно щелочной баланс в организме. И вообще... Цитата: Все болезни от нервов, и только сифилис – от удовольствия
В преддверии застолий новогодних важно поддерживать кислотно щелочной баланс в организме. И вообще... Цитата: Все болезни от нервов, и только сифилис – от удовольствия
Цитата:
Kairat stayer:
Особенно в составе цветков липы имеются биофлавоноиды.
Особенно в составе цветков липы имеются биофлавоноиды.
Вот как раз биофлавоноиды помогают успокоится и снять чрезмерное нервное напряжение.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 2306
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 18:48
Цитата:
Все правильно: - какая конституция у человека; какую Всевышний и папа с мамой дали фигуру, такая у него она будет всегда; диеты, упражнения, спорт, фитнес, голодовки и прочее - это даст КРАТКОВРЕМЕННЫЙ эффект, потом всё вернётся к прежним параметрам. По крайней мере, я это наблюдаю у своих знакомых как женщин, так и у мужчин.
Денисов рассуждает так, потому что у него сухощавая конституция, не предрасположенная к полноте. Полнота - это проблема из проблем, и самая главное - сердцу тяжело в режиме 24/7/12 гнать кровь по системе, а если ещё и сосуды забиты, то тяжело вдвойне, втройне. Отсюда и инсульты и инфаркты.
maxsaf:
Ем все что захочу, сколько влезет
Ем все что захочу, сколько влезет
Все правильно: - какая конституция у человека; какую Всевышний и папа с мамой дали фигуру, такая у него она будет всегда; диеты, упражнения, спорт, фитнес, голодовки и прочее - это даст КРАТКОВРЕМЕННЫЙ эффект, потом всё вернётся к прежним параметрам. По крайней мере, я это наблюдаю у своих знакомых как женщин, так и у мужчин.
Денисов рассуждает так, потому что у него сухощавая конституция, не предрасположенная к полноте. Полнота - это проблема из проблем, и самая главное - сердцу тяжело в режиме 24/7/12 гнать кровь по системе, а если ещё и сосуды забиты, то тяжело вдвойне, втройне. Отсюда и инсульты и инфаркты.
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 19:22
Цитата:
Если хотя бы пару месяцев упорно отучать себя скушать "!лишний кусочек", организм сам начнёт подсказывать, когда он сыт.
И тогда можно будет есть любую еду. А количество этой еды будут регулировать мозг и желудок.
Если кому интересно, пишите в личку. А этими всякими диетами можно и здоровье испортить, особенно в немолодом возрасте.
ACROS: голодовки и прочее - это даст КРАТКОВРЕМЕННЫЙ эффект, потом всё вернётся к прежним параметрам.
Если хотя бы пару месяцев упорно отучать себя скушать "!лишний кусочек", организм сам начнёт подсказывать, когда он сыт.
И тогда можно будет есть любую еду. А количество этой еды будут регулировать мозг и желудок.
Если кому интересно, пишите в личку. А этими всякими диетами можно и здоровье испортить, особенно в немолодом возрасте.
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 19:43
Цитата:
Вы ещё молоды, организм перерабатывает все продукты, у вас рацион же не скудный, да и обмен веществ нормальный. Вы белки употребляете в виде мяса, орехов, также овощи и фрукты едите, различные углеводы и.т.д. употребляете. Если употреблять одни углеводы, например каши, мучные изделия, сладости и.т.д. и ещё на ночь, тогда организм будет откладывать излишки в виде жиров.
Если немножко мыслить глобальнее, вопрос стоит как повысить жизнестойкость человеческого организма. Как отметил выше, ответ общеизвестен: физическая культура в любом возрасте если нет противопоказаний по здоровью, рациональное и сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, полноценный сон, ну и еще немаловажный фактор соблюдение правильного режима труда и отдыха.
Особо продвинутые граждане ещё и закаливанием занимаются, ну это отдельный разговор.
maxsaf:
Ем все что захочу, сколько влезет. И никаких проблем
Ем все что захочу, сколько влезет. И никаких проблем
Вы ещё молоды, организм перерабатывает все продукты, у вас рацион же не скудный, да и обмен веществ нормальный. Вы белки употребляете в виде мяса, орехов, также овощи и фрукты едите, различные углеводы и.т.д. употребляете. Если употреблять одни углеводы, например каши, мучные изделия, сладости и.т.д. и ещё на ночь, тогда организм будет откладывать излишки в виде жиров.
Если немножко мыслить глобальнее, вопрос стоит как повысить жизнестойкость человеческого организма. Как отметил выше, ответ общеизвестен: физическая культура в любом возрасте если нет противопоказаний по здоровью, рациональное и сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, полноценный сон, ну и еще немаловажный фактор соблюдение правильного режима труда и отдыха.
Особо продвинутые граждане ещё и закаливанием занимаются, ну это отдельный разговор.
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 19:51
Цитата:
Грамотей! Понимаю, что образные сравнения, хотел наверное блеснуть остроумием. Может болт который закручивают или метчик, используется для нарезания внутренней резьбы.
Плашка для нарезания внешней резьбы используется, похожа на бублик.
Уже не ваш земляк:
Там плашка тогда стоять должна,+18.
Там плашка тогда стоять должна,+18.
Грамотей! Понимаю, что образные сравнения, хотел наверное блеснуть остроумием. Может болт который закручивают или метчик, используется для нарезания внутренней резьбы.
Плашка для нарезания внешней резьбы используется, похожа на бублик.
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 19:55
Цитата:
Это только половина необходимого для хорошего иммунитета.
Нужно ещё добавить максимум прогулок на свежем воздухе начиная с пелёнок, хорошую стрессоустойчивость, нормальную одежду по сезону и минимум сквозняков (в том числе и сквозняков от кондиционера).
Kairat stayer:
физическая культура в любом возрасте если нет противопоказаний по здоровью, рациональное и сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, полноценный сон, ну и еще немаловажный фактор соблюдение правильного режима труда и отдыха.
физическая культура в любом возрасте если нет противопоказаний по здоровью, рациональное и сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, полноценный сон, ну и еще немаловажный фактор соблюдение правильного режима труда и отдыха.
Это только половина необходимого для хорошего иммунитета.
Нужно ещё добавить максимум прогулок на свежем воздухе начиная с пелёнок, хорошую стрессоустойчивость, нормальную одежду по сезону и минимум сквозняков (в том числе и сквозняков от кондиционера).
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 20:09
Цитата:
Согласен, выше отметил много факторов влияет.
Человек с рождения постоянно находится под воздействием окружающей его среды-как благоприятным, так неблагоприятным. Резкие изменения атмосферного давления, жара, холод, влажность и другие факторы в различные периодах и возрастах могут ослабить организм и привести к заболеваниям. Серьезную угрозу для организма предоставляет та же простуда осенне-зимний период. Поэтому жизнестойкость и иммунитет нужно поднимать.
Стрессоустойчивость-наверное заложен на генетическом уровне, от родителей переходит, при этом, специалисты отмечают, что нужно и можно развить с раннего детства.
serg kost:
Это только половина необходимого для хорошего иммунитета. Нужно ещё добавить максимум прогулок на свежем воздухе начиная с пелёнок, хорошую стрессоустойчивость, нормальную одежду по сезону и минимум сквозняков (в том числе и сквозняков от кондиционера).
Это только половина необходимого для хорошего иммунитета. Нужно ещё добавить максимум прогулок на свежем воздухе начиная с пелёнок, хорошую стрессоустойчивость, нормальную одежду по сезону и минимум сквозняков (в том числе и сквозняков от кондиционера).
Согласен, выше отметил много факторов влияет.
Человек с рождения постоянно находится под воздействием окружающей его среды-как благоприятным, так неблагоприятным. Резкие изменения атмосферного давления, жара, холод, влажность и другие факторы в различные периодах и возрастах могут ослабить организм и привести к заболеваниям. Серьезную угрозу для организма предоставляет та же простуда осенне-зимний период. Поэтому жизнестойкость и иммунитет нужно поднимать.
Стрессоустойчивость-наверное заложен на генетическом уровне, от родителей переходит, при этом, специалисты отмечают, что нужно и можно развить с раннего детства.
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 20:22
Цитата:
Гулять с ребенком в любую погоду минимум 2 раза в день нужно с самого рождения.
В дождь постоять под крылечком у подъезда.
Не заставлять детей съедать "лишний кусочек". И не кутать.
Лечить простуду с первой минуты сразу после любого подозрения на простуду.
Это минимум 80% иммунитета в будущем.
Я болел ангиной только один раз в году. Проходила она полностью за день-два.
Первый раз гриппом заболел в 21 год. Крайний раз почти 7 лет назад. Без всяких прививок.
А стрессоустойчивость это то, что у нас в голове. Дурная голова и приключения найдет, и кредитов наберет...
Самый позитивный человек, которого я знал, пережила сына и двух внуков. Умерла в прошлом году в возрасте 90 лет.
[Исправлено: serg kost, 26.12.2021 - 20:26]
Kairat stayer:
Резкие изменения атмосферного давления, жара, холод, влажность и другие факторы в различные периодах и возрастах могут ослабить организм и привести к заболеваниям.
Резкие изменения атмосферного давления, жара, холод, влажность и другие факторы в различные периодах и возрастах могут ослабить организм и привести к заболеваниям.
Гулять с ребенком в любую погоду минимум 2 раза в день нужно с самого рождения.
В дождь постоять под крылечком у подъезда.
Не заставлять детей съедать "лишний кусочек". И не кутать.
Лечить простуду с первой минуты сразу после любого подозрения на простуду.
Это минимум 80% иммунитета в будущем.
Я болел ангиной только один раз в году. Проходила она полностью за день-два.
Первый раз гриппом заболел в 21 год. Крайний раз почти 7 лет назад. Без всяких прививок.
А стрессоустойчивость это то, что у нас в голове. Дурная голова и приключения найдет, и кредитов наберет...
Самый позитивный человек, которого я знал, пережила сына и двух внуков. Умерла в прошлом году в возрасте 90 лет.
[Исправлено: serg kost, 26.12.2021 - 20:26]
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