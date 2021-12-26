Отправлено: - 15:26

111:

Чай с шиповником вот пью, месяца два, интересно, на сколько это полезно или не совсем...

Цитата:Там витаминов всяких очень много Е,Б,С и других. Особенно последнего, даже больше чем в лимоне.Шиповник лучше чёрный, сам регулярно употребляю аптечный, особенно в зимнее время. На базаре не приобретаю, не понятно где собрали, возможно в не экологический чистом районе, вдоль дорог и.т.д.Целые плоды шиповника не завариваю, а перемалываю вместе с семенами в кофемолке, после чего употребляю столовой ложкой.