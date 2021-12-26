Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было. Читать новость
ПолиграфЪ Боярышников: Угадайте с одного раза,зачем родители вдвоём!!
Всё то ты, вчкушка знаешь, всё то ты видела, что и послать не куда. Ну это же не твое общество, откуда тебе знать? Бейся лбом об пол, восхваляя своих "мудрых" баев, которые довели до того, что народ на дачах вынужден жить.
таноми52: Вот почему у таких безответственных всегда много детей? Опять же, по причине безответственности?
Наверное боженька распределяет таким вот образом, что в нашей жизни нужны и чернорабочие неприхотливые к образу жизни. Родился и вырос на даче значить в большинстве случаев будет хорошим трудягой но с вредными привычками. Ребёнок выросший в хорошей и получивший достойное воспитание семье вряд ли будет слесарем канализаторщиком. Они никогда не уедут на свою историческую родину по причине отсутствия стремления и денег.Такие люди нужны Казахстану!
maxsaf: Там похоже много народу живет, на тех дачах.
Ты даже не представляешь как много. Наша дача еще с 70-х между КЖБИ и мехколонной вдоль трассы на Рудный по левую руку. И, приезжая к своим и бывая там по осени, я просто в ужасе бываю, сколько там народа живет сейчас постоянно, в том числе и зимой. Видно, как они утепляют к зиме эти дачные домики, которые всю жизнь мы использовали как летние и с конца октября и до начала апреля туда никто не ходил кроме сторожей. А сейчас живут постоянно и у меня это просто в голове не укладывается. Счастливая страна колбасы, блин..
dvb: мехколонной вдоль трассы на Рудный по левую руку. И, приезжая к сво
Блатной район.. Там коттеджами и особняками бедные дачники заселяются. А в этом году вообще, на глазах прям шикарный дом отгрохали с пеноблоков . Забор, баня по моему во дворе.. Хотел их пожалеть да поменяться на квартиру.. Моя когда проезжаем, всегда смотрит на эту дачу и хочет почему то тоже на даче жить..
Когда в такси работал, нариков тоже на дачу возил, что за наримановкой.. Окренеть, два этажа, один цокольнй третий, свет, живут там какие то короли.. Ой, бедные люди.. Тогда по моему около пяти долларами была обычная дача там, этот наверно под двадцатку, баксами.. Сейчас когда тенге ввели , по другому. Но все равно этот бедный дом показался таким дорогим почему то..
А Свинсовхоз, переделанный под дачи.. Это целый поселок под Рудным, где разводят скот, и дома дорогие.. Когда хата однушка стоила в Рудном 3, там дом стоил 12 тысяч баксами. Искал своей будущей теще, но из за дороговизны не купил.. Хм.. Посмотрел, статья то о Героизме..
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