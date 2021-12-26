Отправлено: - 12:10

таноми52:

Вот почему у таких безответственных всегда много детей? Опять же, по причине безответственности?

Цитата:Наверное боженька распределяет таким вот образом, что в нашей жизни нужны и чернорабочие неприхотливые к образу жизни. Родился и вырос на даче значить в большинстве случаев будет хорошим трудягой но с вредными привычками. Ребёнок выросший в хорошей и получивший достойное воспитание семье вряд ли будет слесарем канализаторщиком. Они никогда не уедут на свою историческую родину по причине отсутствия стремления и денег.Такие люди нужны Казахстану!