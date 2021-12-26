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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
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Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14560
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:07
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
всяких диетологов развелось, как грибов после дождя.

У меня нет никаких диетолог. Даже среди знакомых и незнакомых нету. Ем все что захочу, сколько влезет. И никаких проблем :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7316
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:12
#16
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С этим короновирусом теперь не знаешь, как принимать то пищу..
Немного ослабеешь, помрешь..
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2488
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 15:14
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным.


В организм в идеале ежедневно должны попадать минералы, витамины, макро и микроэлементы и.т.д. При этом калорий из употребляемых продуктов должно быть достаточно. Опять же обмен веществ у каждого человека разный, ну и от возраста зависит. Очень много информации про белков, жиров и углеводов, об их пропорции в ежедневном рационе. Те граждане которые едят всё подряд, в меру или не в меру, при этом худеют. Возможно глисты какие-то завелись, им же тоже нужно питаться, всякое же может быть.
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