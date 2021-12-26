Отправлено: - 15:14

Kairat stayer:

На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным.

Цитата:В организм в идеале ежедневно должны попадать минералы, витамины, макро и микроэлементы и.т.д. При этом калорий из употребляемых продуктов должно быть достаточно. Опять же обмен веществ у каждого человека разный, ну и от возраста зависит. Очень много информации про белков, жиров и углеводов, об их пропорции в ежедневном рационе. Те граждане которые едят всё подряд, в меру или не в меру, при этом худеют. Возможно глисты какие-то завелись, им же тоже нужно питаться, всякое же может быть.