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Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43156
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья.
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М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 34
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
Автотр медик ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2642
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 10:27
Еще один мессия. Только фамилию нужно сменить на Менисов. Есть уже Малышева, Мясников... И Денисов как-то не катит...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2779
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 10:57
"...а еда - это одно из трех удовольствий в жизни, не стоит себя обеднять"
Да, но есть надо не тогда, когда хочется, а когда это НЕОБХОДИМО!
Два вида удовольствий знаю, а третий какой?
Да, но есть надо не тогда, когда хочется, а когда это НЕОБХОДИМО!
Два вида удовольствий знаю, а третий какой?
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 34
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 11:34
Это когда в ротик или попку
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8004
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 11:50
Цитата:
А он медицинских советов и не дает. Даже напротив, не советует кормить фармолигархов.
Человек в возрасте, считай аксакал, ведущий здоровый образ жизни, с позиции прожитых лет в курсе что плохо и что хорошо для организма.
Мс18:
Автотр медик ?
Автотр медик ?
А он медицинских советов и не дает. Даже напротив, не советует кормить фармолигархов.
Человек в возрасте, считай аксакал, ведущий здоровый образ жизни, с позиции прожитых лет в курсе что плохо и что хорошо для организма.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14560
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 11:59
Цитата:
Бред. А греться зимой какими калориями? Ну или не жри, и бегать не прийдется.
сколько съел, столько и сожгите на пробежке
Бред. А греться зимой какими калориями? Ну или не жри, и бегать не прийдется.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7316
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 12:11
Чай с шиповником вот пью, месяца два, интересно, на сколько это полезно или не совсем...
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 12:28
Цитата:
Только фамилию нужно сменить на Менисов.
---
Не,не так - Менисков.И насколько не повезло товарищу - бывал только в пропахших потом спортзалах.
Козлов я:
Только фамилию нужно сменить на Менисов.
---
Не,не так - Менисков.И насколько не повезло товарищу - бывал только в пропахших потом спортзалах.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 12:30
Цитата:
Два вида удовольствий знаю, а третий какой?
---
Там плашка тогда стоять должна,+18. Кстати, очень даже хорошая нагрузка на организм, также повышает тонус, разгоняет не хило так кровь.
таноми52:
Два вида удовольствий знаю, а третий какой?
---
Там плашка тогда стоять должна,+18. Кстати, очень даже хорошая нагрузка на организм, также повышает тонус, разгоняет не хило так кровь.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 12:33
Цитата:
Чай с шиповником вот пью, месяца два, интересно, на сколько это полезно или не совсем...
---
Для сердца полезно. Хотя как сочетается пиво и чай с шиповником, ты лучше у медиков поинтересуйся.
111:
же
же
Чай с шиповником вот пью, месяца два, интересно, на сколько это полезно или не совсем...
---
Для сердца полезно. Хотя как сочетается пиво и чай с шиповником, ты лучше у медиков поинтересуйся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 594
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 13:27
Почему то во время первой пандемии умирали бывшие спортсмены ведущие здоровый образ жизни! А кто курил стабильно две пачки сигарет в день в списках не реанимации не было и умерших так же.Где же логика здорового образа жизни? Французские ученые считают, что курение табака защищает от заражения коронавирусом Согласно их выводам, среди заболевших COVID-19 курильщиков не так много. Самым важным результатом французского исследования является то, что из 500 больных атипичной пневмонией 350 были вынуждены находиться в больнице, а у 150 болезнь проходила в легкой форме. Лишь 5 процентов от общего числа пациентов - курильщики, рассказал агентству AFP руководивший исследованием профессор медицины Захир Амура.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 769
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 14:31
Цитата:
Можно и без бега есть вкусное, и даже худеть.
Нужно только есть в меру.
Я ем всё подряд. И за 10 лет сбросил 9 кг.
сколько съел, столько и сожгите на пробежке. Тогда не понадобится отказывать себе во вкуснятине
Можно и без бега есть вкусное, и даже худеть.
Нужно только есть в меру.
Я ем всё подряд. И за 10 лет сбросил 9 кг.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 769
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 14:36
Цитата:
Заражаются меньше, потому что лёгкие у курильщиков закопченные, и вирусу сложнее проникнуть в клетку. Плюс постоянные сплевывания и отхаркивания у курильщиков тоже уменьшают вирусную нагрузку
Но у заболевших курильщиков болезнь протекает тяжелее, и уровень смертности выше по причине ослабленном и иммунитета вследствие курения
ПолиграфЪ Боярышников:
Французские ученые считают, что курение табака защищает от заражения коронавирусом
Французские ученые считают, что курение табака защищает от заражения коронавирусом
Заражаются меньше, потому что лёгкие у курильщиков закопченные, и вирусу сложнее проникнуть в клетку. Плюс постоянные сплевывания и отхаркивания у курильщиков тоже уменьшают вирусную нагрузку
Но у заболевших курильщиков болезнь протекает тяжелее, и уровень смертности выше по причине ослабленном и иммунитета вследствие курения
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2488
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 14:58
На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным. Не зря же, в загнивающих для некоторых европах, америках, канадах и.т.д. всяких диетологов развелось, как грибов после дождя.
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