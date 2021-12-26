Отправлено: - 14:31

сколько съел, столько и сожгите на пробежке. Тогда не понадобится отказывать себе во вкуснятине

Цитата:Можно и без бега есть вкусное, и даже худеть.Нужно только есть в меру.Я ем всё подряд. И за 10 лет сбросил 9 кг.