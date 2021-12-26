Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-25°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В дачном домике проживало 6 человек. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
594
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В это время родителей в доме не было, затопив печь они ушли в магазин.

Источник:


Угадайте с одного раза,зачем родители вдвоём!!! ,растопив печь ,оставив четверых детей малых детей без присмотра пошли в магазин? А мальчик молодец!Герой! Отчаянно полез спасать малых детей!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 26.12.2021 - 11:07]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2779
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
,зачем родители вдвоём!!! ,растопив печь ,оставив четверых детей малых детей без присмотра пошли в магазин?


Вот почему у таких безответственных всегда много детей?
Опять же, по причине безответственности?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8004
Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 11:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Угадайте с одного раза,зачем родители вдвоём!!

Всё то ты, вчкушка знаешь, всё то ты видела, что и послать не куда.
Ну это же не твое общество, откуда тебе знать? Бейся лбом об пол, восхваляя своих "мудрых" баев, которые довели до того, что народ на дачах вынужден жить.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7316
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 12:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик..
Тут даже нечего сказать..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
594
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 12:10
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот почему у таких безответственных всегда много детей? Опять же, по причине безответственности?

Наверное боженька распределяет таким вот образом, что в нашей жизни нужны и чернорабочие неприхотливые к образу жизни. Родился и вырос на даче значить в большинстве случаев будет хорошим трудягой но с вредными привычками. Ребёнок выросший в хорошей и получивший достойное воспитание семье вряд ли будет слесарем канализаторщиком. Они никогда не уедут на свою историческую родину по причине отсутствия стремления и денег.Такие люди нужны Казахстану!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14560
Re: Пятиклассник спас детей из горящего дома в Костанае
Отправлено: 26.12.21 - 14:03
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Бейся лбом об пол, восхваляя своих "мудрых" баев, которые довели до того, что народ на дачах вынужден жить.

Там похоже много народу живет, на тех дачах. А у местного форумного короля квартир не меряно. :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: drakon, Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS