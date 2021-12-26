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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43156
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
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Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья.
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М
* Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
34
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
#1
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Автотр медик ?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2642
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 10:27
#2
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Еще один мессия. Только фамилию нужно сменить на Менисов. Есть уже Малышева, Мясников... И Денисов как-то не катит... :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2779
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 10:57
#3
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"...а еда - это одно из трех удовольствий в жизни, не стоит себя обеднять"

Да, но есть надо не тогда, когда хочется, а когда это НЕОБХОДИМО!

Два вида удовольствий знаю, а третий какой? :lol:
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М
* Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
34
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 11:34
#4
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Это когда в ротик или попку
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8004
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 11:50
#5
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Цитата:
Мс18:
Автотр медик ?

А он медицинских советов и не дает. Даже напротив, не советует кормить фармолигархов.
Человек в возрасте, считай аксакал, ведущий здоровый образ жизни, с позиции прожитых лет в курсе что плохо и что хорошо для организма.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14560
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 11:59
#6
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Цитата:
сколько съел, столько и сожгите на пробежке

Бред. А греться зимой какими калориями? Ну или не жри, и бегать не прийдется.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7316
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 12:11
#7
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Чай с шиповником вот пью, месяца два, интересно, на сколько это полезно или не совсем...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1082
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 12:28
#8
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Цитата:
Козлов я:

Только фамилию нужно сменить на Менисов.
---
Не,не так - Менисков.И насколько не повезло товарищу - бывал только в пропахших потом спортзалах.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1082
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 12:30
#9
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Цитата:
таноми52:

Два вида удовольствий знаю, а третий какой?
---
Там плашка тогда стоять должна,+18. Кстати, очень даже хорошая нагрузка на организм, также повышает тонус, разгоняет не хило так кровь.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1082
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 12:33
#10
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Цитата:
111:
же

Чай с шиповником вот пью, месяца два, интересно, на сколько это полезно или не совсем...
---
Для сердца полезно. Хотя как сочетается пиво и чай с шиповником, ты лучше у медиков поинтересуйся.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
594
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 13:27
#11
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Почему то во время первой пандемии умирали бывшие спортсмены ведущие здоровый образ жизни! А кто курил стабильно две пачки сигарет в день в списках не реанимации не было и умерших так же.Где же логика здорового образа жизни? Французские ученые считают, что курение табака защищает от заражения коронавирусом Согласно их выводам, среди заболевших COVID-19 курильщиков не так много. Самым важным результатом французского исследования является то, что из 500 больных атипичной пневмонией 350 были вынуждены находиться в больнице, а у 150 болезнь проходила в легкой форме. Лишь 5 процентов от общего числа пациентов - курильщики, рассказал агентству AFP руководивший исследованием профессор медицины Захир Амура.

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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
769
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 14:31
#12
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Цитата:
сколько съел, столько и сожгите на пробежке. Тогда не понадобится отказывать себе во вкуснятине

Можно и без бега есть вкусное, и даже худеть.
Нужно только есть в меру.
Я ем всё подряд. И за 10 лет сбросил 9 кг.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
769
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 14:36
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Французские ученые считают, что курение табака защищает от заражения коронавирусом

Заражаются меньше, потому что лёгкие у курильщиков закопченные, и вирусу сложнее проникнуть в клетку. Плюс постоянные сплевывания и отхаркивания у курильщиков тоже уменьшают вирусную нагрузку
Но у заболевших курильщиков болезнь протекает тяжелее, и уровень смертности выше по причине ослабленном и иммунитета вследствие курения
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2488
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 14:58
#14
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На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным. Не зря же, в загнивающих для некоторых европах, америках, канадах и.т.д. всяких диетологов развелось, как грибов после дождя.
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