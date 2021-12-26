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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43155
Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
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Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
33
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 09:55
#1
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Автотр медик ?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2642
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 10:27
#2
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Еще один мессия. Только фамилию нужно сменить на Менисов. Есть уже Малышева, Мясников... И Денисов как-то не катит... :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2777
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О здоровье без лекарств
Отправлено: 26.12.21 - 10:57
#3
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"...а еда - это одно из трех удовольствий в жизни, не стоит себя обеднять"

Да, но есть надо не тогда, когда хочется, а когда это НЕОБХОДИМО!

Два вида удовольствий знаю, а третий какой? :lol:
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