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С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43155
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
42 года возраст когда пора подумать о боге, точнее о его сыне Иисусе. Мы 30 лет как независимая страна, да раньше было проще Солнце и Луна, Земля и Вода, мне даже ближе греческий Олимп с их богами, но я не о них.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2336
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
Отборная бредятина от антиваксера. Человек ни в религии, ни в вакцинах не шарит, но бред свой постить не забывает.
"Иисус Богович" - повеселило. Тогда уже Яхвович, если на то пошло.
[Исправлено: юля елиссева, 25.12.2021 - 15:42]
"Иисус Богович" - повеселило. Тогда уже Яхвович, если на то пошло.
[Исправлено: юля елиссева, 25.12.2021 - 15:42]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7298
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:02
Оригинальное поздравление..
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:12
Я по названию автора угадал.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14946
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:13
автор явно претендует
на номинацию "самые бредовые статьи года"
на номинацию "самые бредовые статьи года"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 591
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:35
Цитата:
Вообще то верно! Рождество еврейский праздник!
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Источник:
Источник:
Вообще то верно! Рождество еврейский праздник!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7298
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:43
Раньше веселее было, когда новости писали и неуважаемые пользователи..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2336
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 15:48
Цитата:
что, правда? За что же тогда Христа распяли?
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще то верно! Рождество еврейский праздник!
Вообще то верно! Рождество еврейский праздник!
что, правда? За что же тогда Христа распяли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4975
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 21:00
Исуса распяли за дело, он возомнил о себе царя и призвал народ идти за собой.
Представляю, кто-то объявит себя Елбасы и что с ним будет...
Представляю, кто-то объявит себя Елбасы и что с ним будет...
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 154
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 21:19
Цитата:
Иудаизм создал Моисей , но фарисеи заменили его талмудом . Талмуд противоположен духу Моисеевой торы , об этом и говорил Иисус . Иудаизм тождественен Талмуду .Иисус же продолжал традиции Моисея и проклял талмудистов называя их детьми дьявола .
юля елиссева:
За что же тогда Христа распяли?
За что же тогда Христа распяли?
Иудаизм создал Моисей , но фарисеи заменили его талмудом . Талмуд противоположен духу Моисеевой торы , об этом и говорил Иисус . Иудаизм тождественен Талмуду .Иисус же продолжал традиции Моисея и проклял талмудистов называя их детьми дьявола .
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 21:57
Цитата:
О, а вот и Понтий Пилат нарисовался!
сайлау курманов:
Исуса распяли за дело, он возомнил о себе царя и призвал народ идти за собой.
Исуса распяли за дело, он возомнил о себе царя и призвал народ идти за собой.
О, а вот и Понтий Пилат нарисовался!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 154
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 22:20
Цитата:
Напомним, что как ни старались фабрикаторы дела, но Институт криминалистики ФСБ не признал брошюру монаха Афанасия «Отдайте нам Родину!» экстремистской. Это удалось сделать только на основе заключений местных экспертных учреждений: Краснодарской лаборатории судебных экспертиз и криминалистического отдела ГУВД Краснодарского края. Из заключения последнего, которое и положено в основу обвинения, следует, что слова Христа в Евангелии от Иоанна: «Ваш отец диавол» (Иоанн 8:44), обращенные к иудеям, являются «экстремистскими».
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14547
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 00:32
Два вопроса:
1) где тут новость?
2) на плоскоземельщиков распространяется закон о защите чувств верующих?
3)
1) где тут новость?
2) на плоскоземельщиков распространяется закон о защите чувств верующих?
3)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 259
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 09:25
Прям народная новость)))))
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