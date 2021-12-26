Отправлено: - 05:56

maxsaf:

Этого нет во флуде потому что ты Сдулся и не выполнил обещание ))

Цитата:Хм..Опять за свое..Поищи хорошо, поройся, есть там обещание..Я же тебе на крови обещал обещание..Обещаю, соглашусь с тем, что сказал, найди комммент то..Для начала..