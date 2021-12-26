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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:53
Цитата:
О..
Народ..
Народы всех стран..
Как я забыл, что те, кто на столько слабы, начинают все о народе говорить..
Искать поддержки у таких же ангажированных, трех человек..
Так все таки ты перевел тему всю в плоскость своей Обиды..
Хорошо..
Завтра придут, поддержат бедненького, и?
И что?
Ну погладят тебя эти три человека и?
Не знаю, я никогда не ищу Утешения среди коллег так сказать, может потому что есть кому утешать..
maxsaf:
Щас народ
Щас народ
О..
Народ..
Народы всех стран..
Как я забыл, что те, кто на столько слабы, начинают все о народе говорить..
Искать поддержки у таких же ангажированных, трех человек..
Так все таки ты перевел тему всю в плоскость своей Обиды..
Хорошо..
Завтра придут, поддержат бедненького, и?
И что?
Ну погладят тебя эти три человека и?
Не знаю, я никогда не ищу Утешения среди коллег так сказать, может потому что есть кому утешать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:56
Цитата:
Хм..
Опять за свое..
Поищи хорошо, поройся, есть там обещание..
Я же тебе на крови обещал обещание..
Обещаю, соглашусь с тем, что сказал, найди комммент то..
Для начала..
maxsaf:
Этого нет во флуде потому что ты Сдулся и не выполнил обещание ))
Этого нет во флуде потому что ты Сдулся и не выполнил обещание ))
Хм..
Опять за свое..
Поищи хорошо, поройся, есть там обещание..
Я же тебе на крови обещал обещание..
Обещаю, соглашусь с тем, что сказал, найди комммент то..
Для начала..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:58
Так и хотелось ляпнуть, обещать, тем более ему, не значит жениться..
Да ладно, и так у него проблемы какие то личные что ли..
Ну ладно, кто следующий, кому я еще что то там Обещал?
Да ладно, и так у него проблемы какие то личные что ли..
Ну ладно, кто следующий, кому я еще что то там Обещал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:05
И вообще, раз обиделся и держишь в себе, личное что то,ставь на Игнор и не общайся..
Как например ник Т, которого я просил раз писят, игнорировать друг друга..
Сейчас вроде получается.
Молодец..
Что же ко мне лезть с Обидами и начинать разбираться и ныть?
Просто отвалить надо и все.
Проблем никаких абсолютно..
Просто не лезь уо мне, живи на форуме своей жизнью..
Неужели так сложно..
Как например ник Т, которого я просил раз писят, игнорировать друг друга..
Сейчас вроде получается.
Молодец..
Что же ко мне лезть с Обидами и начинать разбираться и ныть?
Просто отвалить надо и все.
Проблем никаких абсолютно..
Просто не лезь уо мне, живи на форуме своей жизнью..
Неужели так сложно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:05
Цитата:
Какая разница, ты же все равно за свои слова не отвечаешь))
111:
Ну ладно, кто следующий, кому я еще что то там Обещал?
Ну ладно, кто следующий, кому я еще что то там Обещал?
Какая разница, ты же все равно за свои слова не отвечаешь))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:07
Цитата:
Обида то не на тебя, а на тех, о ком тут нельзя говорить, за то, что они удаляют нейтральный камент за чужую цитату в нем.
111:
И вообще, раз обиделся и держишь в себе, личное что то,ставь на Игнор и не общайся..
И вообще, раз обиделся и держишь в себе, личное что то,ставь на Игнор и не общайся..
Обида то не на тебя, а на тех, о ком тут нельзя говорить, за то, что они удаляют нейтральный камент за чужую цитату в нем.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:07
Если Обида, то какая может быть дискуссия..
Все перевел на себя бедного..
Ну и все, нужно как то игнорировать..
А то расплакался тут..
Мне вот это сейчас надо?
Мне и тогда не надо было..
Странные какие то люди..
Хотят со мной дискутировать, но начинается, личные какие то проблемы..
Все перевел на себя бедного..
Ну и все, нужно как то игнорировать..
А то расплакался тут..
Мне вот это сейчас надо?
Мне и тогда не надо было..
Странные какие то люди..
Хотят со мной дискутировать, но начинается, личные какие то проблемы..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:09
Цитата:
Нельзя, ты же часть цирка, один из главных в нем. Твое шоу "жру ночью" нельзя пропустить никак))
111:
Неужели так сложно..
Неужели так сложно..
Нельзя, ты же часть цирка, один из главных в нем. Твое шоу "жру ночью" нельзя пропустить никак))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:09
Цитата:
А че не спишь?
111:
Мне вот это сейчас надо?
Мне вот это сейчас надо?
А че не спишь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:10
Цитата:
Да ладно то уже..
Вас понял..
А что, им нельзя сказать это?
Да даже если нельзя, ну удалили..
И?
Весь мир перевернулся с Канадой вместе?
Ты что то потерял?
Или у тебя кроме жизни на форуме, больше никакой?
Надо начать грязное белье, которого нет, перестирывать?
Хорошо, если б было, а то ведь нет..
maxsaf:
Обида то не на тебя, а
Обида то не на тебя, а
Да ладно то уже..
Вас понял..
А что, им нельзя сказать это?
Да даже если нельзя, ну удалили..
И?
Весь мир перевернулся с Канадой вместе?
Ты что то потерял?
Или у тебя кроме жизни на форуме, больше никакой?
Надо начать грязное белье, которого нет, перестирывать?
Хорошо, если б было, а то ведь нет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:11
Цитата:
О чем с тобой дискутировать если ты не помнишь что говорил несколько часов назад?))
111:
Хотят со мной дискутировать
Хотят со мной дискутировать
О чем с тобой дискутировать если ты не помнишь что говорил несколько часов назад?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:13
Цитата:
Это же ты даже погулять сходить не можешь без фоток на форуме)) поесть нормально не можешь, внимание тебе надо ))
111:
Или у тебя кроме жизни на форуме, больше никакой?
Или у тебя кроме жизни на форуме, больше никакой?
Это же ты даже погулять сходить не можешь без фоток на форуме)) поесть нормально не можешь, внимание тебе надо ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:13
Цитата:
Что нельзя?
А что скажут ВСЕ?
МНОГО?
НАРОД наконец?
Думаю скажут правильно, таких как я нужно Игнорировать..
Только понимаешь, меня раньше игнорировали гораздо больше людей, человек 25 и?
Со мной что то стало?
По моему мне только на пользу..
Уже умоляю , игнорируйте, нет, не наш тоже старается со мной говорить..
Зачем?
maxsaf:
Нельзя
Нельзя
Что нельзя?
А что скажут ВСЕ?
МНОГО?
НАРОД наконец?
Думаю скажут правильно, таких как я нужно Игнорировать..
Только понимаешь, меня раньше игнорировали гораздо больше людей, человек 25 и?
Со мной что то стало?
По моему мне только на пользу..
Уже умоляю , игнорируйте, нет, не наш тоже старается со мной говорить..
Зачем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:15
Цитата:
Начинается..
Так я и не Обижаюсь..
Ну стерли вчера меня, 5 комментов по моему или больше и что?
Через два года , ой, через три, мне нужно ныть на форуме о том, что жизнь несправедлива и я самый пушистый?
maxsaf:
Это же ты
Это же ты
Начинается..
Так я и не Обижаюсь..
Ну стерли вчера меня, 5 комментов по моему или больше и что?
Через два года , ой, через три, мне нужно ныть на форуме о том, что жизнь несправедлива и я самый пушистый?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 06:18
Цитата:
Ну вроде как ты раскрываешься, высказываешь свои Обиды, что тебя обидел то ли я, то ли кто то еще, ну и я, стараюсь подыграть, не бросать же тебя, как психолог..
Абайка то пока спит..
Вдруг что то сделаешь тут на форуме, что то лишнее скашешь и тебя сотрут, а потом не дай Бог...
Лучше не думать об этом..
Ты высказался наконец.
Три года ведь держал в себе..
Должно думаю полегчать..
maxsaf:
че не спишь?
че не спишь?
Ну вроде как ты раскрываешься, высказываешь свои Обиды, что тебя обидел то ли я, то ли кто то еще, ну и я, стараюсь подыграть, не бросать же тебя, как психолог..
Абайка то пока спит..
Вдруг что то сделаешь тут на форуме, что то лишнее скашешь и тебя сотрут, а потом не дай Бог...
Лучше не думать об этом..
Ты высказался наконец.
Три года ведь держал в себе..
Должно думаю полегчать..
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