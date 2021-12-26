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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 381 из 381«1...379380381
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:16
#5701
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Обида, как двигатель нехороший..
Именно Обиженные самые жестокие люди на планете, придумали сумасшедшие пытки, геноцид..
Опасные просто люди, которые копят в себе все годами, а как в этом случае, десятилетиями..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:19
#5702
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Цитата:
maxsaf:
Ты же сам обещал написать это во флуде.

Если бы я помнил что там написал, но если не помню.
Помню что ты высказал нацисткий коимент..
Ну и я видимо так же ответил..
Можешь присобачить сюда все что душа желает..
Я ведь такой нехороший и это знают ВСЕ..
МНОГО..
А ты бедненький, обиделся..
Может как то это тебе поможет..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:19
#5703
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Цитата:
111:
Обида, как двигатель нехороший.. Именно Обиженные самые жестокие люди на планете, придумали сумасшедшие пытки, геноцид.. Опасные просто люди, которые копят в себе все годами, а как в этом случае, десятилетиями..

Бла бла бла.

Обещание выполняй или ты балабол?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:20
#5704
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Цитата:
111:
Помню что ты высказал нацисткий коимент..

Какой?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:21
#5705
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Цитата:
111:
Если бы я помнил что там написал, но если не помню.

Подсказка: высшая ступень эволюции ;-) :lol: Припоминаешь теперь))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:21
#5706
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Я перекопировал твой коммент и сказал что ты тоже не очень хороший..
Цитата:
maxsaf:
Обещание

Кстати где Обещание то, что помню все комменты?
Опять врешь?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:24
#5707
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Цитата:
111:
Кстати где Обещание то, что помню все комменты? Опять врешь?

Мне без разницы, помнишь ты или записываешь. Или скриншоты делаешь. Вот твое обещание:

Цитата:
211:
Я могу повторить то что сказал

Серьезно, прям слово в слово?


Цитата:
211:
Разумеется..
Во флуде.
А что в том такого?

Ну давай, вперед... щас все сми ждут очередного чудика

Давай, повторяй, раз обещал. Если конечно не тепло ))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:24
#5708
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Цитата:
maxsaf:
высшая ступень эволюции

Хм..
Начал врать то как..
Давай порядку, еще раз, начнем со статьи, далее по комментам.
Начинаешь там что то свое прибрехивать..
Должен быть порядок разбора статьи.
Или свои Обиды ты хочешь впаривать?
Тогда какая может быть дискуссия?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:25
#5709
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Цитата:
maxsaf:
211: Я могу повторить то что сказал

Ну и сказал?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:26
#5710
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Цитата:
111:
Я перекопировал твой коммент и сказал что ты тоже не очень хороший..

Так а че там насчет моего якобы нацистского камента? О чем он?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:26
#5711
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Цитата:
maxsaf:
211: Разумеется.. Во флуде. А что в том такого?

А это что?
Покажи где сказал..
В чем проблема то?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:26
#5712
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Цитата:
111:
Ну и сказал?

Нет. Прикидываешься, что у тебя амнезия. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:28
#5713
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Цитата:
111:
А это что?

Это твое обещание повторить свой перл во флуде. Выполняй, если не трепло. Напоминаю, перл про высшую ступень эволюции))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:29
#5714
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Цитата:
maxsaf:
Так а че там насчет моего якобы нацистского камента?

Хм..
Ты там что, тормозишь или подтормаживаешь?
Завтра разберем.
Ты главное скажи, где я повторил то..
Вот скажу что ты молодец, я сказал то что сказал.
Но там то говорил одно, что ты такой то, пишешь нацисткую крень про таких то..
Это помню..
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