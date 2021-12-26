Отправлено: - 05:24

111:

Кстати где Обещание то, что помню все комменты? Опять врешь?

211:

Я могу повторить то что сказал



Серьезно, прям слово в слово?

211:

Разумеется..

Во флуде.

А что в том такого?



Ну давай, вперед... щас все сми ждут очередного чудика

Цитата:Мне без разницы, помнишь ты или записываешь. Или скриншоты делаешь. Вот твое обещание:Цитата:Цитата:Давай, повторяй, раз обещал. Если конечно не тепло ))