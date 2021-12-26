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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:16
Обида, как двигатель нехороший..
Именно Обиженные самые жестокие люди на планете, придумали сумасшедшие пытки, геноцид..
Опасные просто люди, которые копят в себе все годами, а как в этом случае, десятилетиями..
Именно Обиженные самые жестокие люди на планете, придумали сумасшедшие пытки, геноцид..
Опасные просто люди, которые копят в себе все годами, а как в этом случае, десятилетиями..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:19
Цитата:
Если бы я помнил что там написал, но если не помню.
Помню что ты высказал нацисткий коимент..
Ну и я видимо так же ответил..
Можешь присобачить сюда все что душа желает..
Я ведь такой нехороший и это знают ВСЕ..
МНОГО..
А ты бедненький, обиделся..
Может как то это тебе поможет..
maxsaf:
Ты же сам обещал написать это во флуде.
Ты же сам обещал написать это во флуде.
Если бы я помнил что там написал, но если не помню.
Помню что ты высказал нацисткий коимент..
Ну и я видимо так же ответил..
Можешь присобачить сюда все что душа желает..
Я ведь такой нехороший и это знают ВСЕ..
МНОГО..
А ты бедненький, обиделся..
Может как то это тебе поможет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:19
Цитата:
Бла бла бла.
Обещание выполняй или ты балабол?))
111:
Обида, как двигатель нехороший.. Именно Обиженные самые жестокие люди на планете, придумали сумасшедшие пытки, геноцид.. Опасные просто люди, которые копят в себе все годами, а как в этом случае, десятилетиями..
Обида, как двигатель нехороший.. Именно Обиженные самые жестокие люди на планете, придумали сумасшедшие пытки, геноцид.. Опасные просто люди, которые копят в себе все годами, а как в этом случае, десятилетиями..
Бла бла бла.
Обещание выполняй или ты балабол?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:20
Цитата:
Какой?))
111:
Помню что ты высказал нацисткий коимент..
Помню что ты высказал нацисткий коимент..
Какой?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:21
Цитата:
Подсказка: высшая ступень эволюции Припоминаешь теперь))
111:
Если бы я помнил что там написал, но если не помню.
Если бы я помнил что там написал, но если не помню.
Подсказка: высшая ступень эволюции Припоминаешь теперь))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:21
Я перекопировал твой коммент и сказал что ты тоже не очень хороший..
Цитата:
Кстати где Обещание то, что помню все комменты?
Опять врешь?
Цитата:
maxsaf:
Обещание
Обещание
Кстати где Обещание то, что помню все комменты?
Опять врешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:24
Цитата:
Мне без разницы, помнишь ты или записываешь. Или скриншоты делаешь. Вот твое обещание:
Цитата:
Цитата:
Давай, повторяй, раз обещал. Если конечно не тепло ))
111:
Кстати где Обещание то, что помню все комменты? Опять врешь?
Кстати где Обещание то, что помню все комменты? Опять врешь?
Мне без разницы, помнишь ты или записываешь. Или скриншоты делаешь. Вот твое обещание:
Цитата:
211:
Я могу повторить то что сказал
Серьезно, прям слово в слово?
Я могу повторить то что сказал
Серьезно, прям слово в слово?
Цитата:
211:
Разумеется..
Во флуде.
А что в том такого?
Ну давай, вперед... щас все сми ждут очередного чудика
Разумеется..
Во флуде.
А что в том такого?
Ну давай, вперед... щас все сми ждут очередного чудика
Давай, повторяй, раз обещал. Если конечно не тепло ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:24
Цитата:
Хм..
Начал врать то как..
Давай порядку, еще раз, начнем со статьи, далее по комментам.
Начинаешь там что то свое прибрехивать..
Должен быть порядок разбора статьи.
Или свои Обиды ты хочешь впаривать?
Тогда какая может быть дискуссия?
maxsaf:
высшая ступень эволюции
высшая ступень эволюции
Хм..
Начал врать то как..
Давай порядку, еще раз, начнем со статьи, далее по комментам.
Начинаешь там что то свое прибрехивать..
Должен быть порядок разбора статьи.
Или свои Обиды ты хочешь впаривать?
Тогда какая может быть дискуссия?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:25
Цитата:
Ну и сказал?
maxsaf:
211: Я могу повторить то что сказал
211: Я могу повторить то что сказал
Ну и сказал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:26
Цитата:
Так а че там насчет моего якобы нацистского камента? О чем он?))
111:
Я перекопировал твой коммент и сказал что ты тоже не очень хороший..
Я перекопировал твой коммент и сказал что ты тоже не очень хороший..
Так а че там насчет моего якобы нацистского камента? О чем он?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:26
Цитата:
А это что?
Покажи где сказал..
В чем проблема то?
maxsaf:
211: Разумеется.. Во флуде. А что в том такого?
211: Разумеется.. Во флуде. А что в том такого?
А это что?
Покажи где сказал..
В чем проблема то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:26
Цитата:
Нет. Прикидываешься, что у тебя амнезия.
111:
Ну и сказал?
Ну и сказал?
Нет. Прикидываешься, что у тебя амнезия.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:28
Цитата:
Это твое обещание повторить свой перл во флуде. Выполняй, если не трепло. Напоминаю, перл про высшую ступень эволюции))
111:
А это что?
А это что?
Это твое обещание повторить свой перл во флуде. Выполняй, если не трепло. Напоминаю, перл про высшую ступень эволюции))
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