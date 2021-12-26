Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:00
Цитата:
Не, ты Обижен, уже и посылал меня, при том, что я тебе сказал что завтра давай нормально разберем тему..
Ты опять давай, обижаться и расстраиваться по всякому..
Русский язык Бельме?
Завтра это завтра.
Сегодня спать пора мне.
Ты за свое..
Обида кричишь.
ВСЕ..
МНОГО...
Мы обсуждаем дискуссию прошлого, или твои Обиды?
maxsaf:
Как с тобой вести дискуссии,
Как с тобой вести дискуссии,
Не, ты Обижен, уже и посылал меня, при том, что я тебе сказал что завтра давай нормально разберем тему..
Ты опять давай, обижаться и расстраиваться по всякому..
Русский язык Бельме?
Завтра это завтра.
Сегодня спать пора мне.
Ты за свое..
Обида кричишь.
ВСЕ..
МНОГО...
Мы обсуждаем дискуссию прошлого, или твои Обиды?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:01
Цитата:
Местами помнишь?)) 78 тоже твое
111:
У меня 111й коммент..
У меня 111й коммент..
Местами помнишь?)) 78 тоже твое
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:02
Если твои Обиды, то это одно.
Если дискуссию, и тему изначально, это другое..
Не нужно вот свои Обиды постараться всовывать при каждом удобном случае, тем более когда сам как говорится с усами и много чего наговорил..
Если дискуссию, и тему изначально, это другое..
Не нужно вот свои Обиды постараться всовывать при каждом удобном случае, тем более когда сам как говорится с усами и много чего наговорил..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:02
Цитата:
Я тебя за яичницу держу чтоли тут? Вали куда хочешь, хоть спать хоть жрать))
111:
Завтра это завтра. Сегодня спать пора мне. Ты за свое..
Завтра это завтра. Сегодня спать пора мне. Ты за свое..
Я тебя за яичницу держу чтоли тут? Вали куда хочешь, хоть спать хоть жрать))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:03
Цитата:
Не приписывай.
Помню как ты обозвал.
Этого хватило..
maxsaf:
78 тоже твое
78 тоже твое
Не приписывай.
Помню как ты обозвал.
Этого хватило..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:03
Цитата:
Это уже мое дело, что и куда всовывать) иди, готовься))
111:
Не нужно вот свои Обиды постараться всовывать при
Не нужно вот свои Обиды постараться всовывать при
Это уже мое дело, что и куда всовывать) иди, готовься))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:04
Цитата:
Твое, гость, твое))
111:
Не приписывай.
Не приписывай.
Твое, гость, твое))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:06
Цитата:
Ты же начал Обижаться, хорохориться что слился и все такое..
Подожди еще день, там разберем на тысячу страниц, каждое слово и твою Ложь, которую ты выдумал из за Обиды..
Тем более что там ничего такого не было, безобидная шутка, кыпшак главнее всех был при завоевании..
Но это же История..
maxsaf:
Я тебя за яичницу держу чтоли
Я тебя за яичницу держу чтоли
Ты же начал Обижаться, хорохориться что слился и все такое..
Подожди еще день, там разберем на тысячу страниц, каждое слово и твою Ложь, которую ты выдумал из за Обиды..
Тем более что там ничего такого не было, безобидная шутка, кыпшак главнее всех был при завоевании..
Но это же История..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:07
Цитата:
Начинается..
Так спроси у модеров..
На что я тебе ответил..
maxsaf:
Твое, гость, твое))
Твое, гость, твое))
Начинается..
Так спроси у модеров..
На что я тебе ответил..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:07
Цитата:
Не, там было про высшую ступень эволюции
111:
кыпшак главнее всех был при завоевании..
кыпшак главнее всех был при завоевании..
Не, там было про высшую ступень эволюции
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:08
Цитата:
Зачем? Я то и так помню, что ты там понаписал. Дарвин ты наш
111:
Так спроси у модеров..
Так спроси у модеров..
Зачем? Я то и так помню, что ты там понаписал. Дарвин ты наш
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:09
Цитата:
Ну так всовывай, или тебе нравится на жалость давить, чтоб Все знали, что ты Обижен?
maxsaf:
Это уже мое дело, что и куда всовывать)
Это уже мое дело, что и куда всовывать)
Ну так всовывай, или тебе нравится на жалость давить, чтоб Все знали, что ты Обижен?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:10
Цитата:
Вот и что?
Напиши дословно.
maxsaf:
Зачем? Я то и так помню, что ты там понаписал.
Зачем? Я то и так помню, что ты там понаписал.
Вот и что?
Напиши дословно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:13
Так что там, не помнишь что сочинить?
Вот и понятно..
Вот и понятно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:14
Цитата:
Ты же сам обещал написать это во флуде. Там твое обещание сохранилось. Давай, выполняй, если не балабол))
111:
Вот и что? Напиши дословно.
Вот и что? Напиши дословно.
Ты же сам обещал написать это во флуде. Там твое обещание сохранилось. Давай, выполняй, если не балабол))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: 111, maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать