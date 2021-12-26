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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 380 из 381«1...378379380381»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:00
#5686
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Цитата:
maxsaf:
Как с тобой вести дискуссии,

Не, ты Обижен, уже и посылал меня, при том, что я тебе сказал что завтра давай нормально разберем тему..
Ты опять давай, обижаться и расстраиваться по всякому..
Русский язык Бельме?
Завтра это завтра.
Сегодня спать пора мне.
Ты за свое..
Обида кричишь.
ВСЕ..
МНОГО...
Мы обсуждаем дискуссию прошлого, или твои Обиды?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:01
#5687
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Цитата:
111:
У меня 111й коммент..

Местами помнишь?)) 78 тоже твое :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:02
#5688
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Если твои Обиды, то это одно.
Если дискуссию, и тему изначально, это другое..
Не нужно вот свои Обиды постараться всовывать при каждом удобном случае, тем более когда сам как говорится с усами и много чего наговорил..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:02
#5689
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Цитата:
111:
Завтра это завтра. Сегодня спать пора мне. Ты за свое..

Я тебя за яичницу держу чтоли тут? Вали куда хочешь, хоть спать хоть жрать))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:03
#5690
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Цитата:
maxsaf:
78 тоже твое

Не приписывай.
Помню как ты обозвал.
Этого хватило..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:03
#5691
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Цитата:
111:
Не нужно вот свои Обиды постараться всовывать при

Это уже мое дело, что и куда всовывать) иди, готовься))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:04
#5692
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Цитата:
111:
Не приписывай.

Твое, гость, твое))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:06
#5693
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Цитата:
maxsaf:
Я тебя за яичницу держу чтоли

Ты же начал Обижаться, хорохориться что слился и все такое..
Подожди еще день, там разберем на тысячу страниц, каждое слово и твою Ложь, которую ты выдумал из за Обиды..
Тем более что там ничего такого не было, безобидная шутка, кыпшак главнее всех был при завоевании..
Но это же История..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:07
#5694
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Цитата:
maxsaf:
Твое, гость, твое))

Начинается..
Так спроси у модеров..
На что я тебе ответил..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:07
#5695
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Цитата:
111:
кыпшак главнее всех был при завоевании..

Не, там было про высшую ступень эволюции :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:08
#5696
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Цитата:
111:
Так спроси у модеров..

Зачем? Я то и так помню, что ты там понаписал. Дарвин ты наш :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:09
#5697
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Цитата:
maxsaf:
Это уже мое дело, что и куда всовывать)

Ну так всовывай, или тебе нравится на жалость давить, чтоб Все знали, что ты Обижен?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:10
#5698
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Цитата:
maxsaf:
Зачем? Я то и так помню, что ты там понаписал.

Вот и что?
Напиши дословно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:13
#5699
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Так что там, не помнишь что сочинить?
Вот и понятно..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 05:14
#5700
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Цитата:
111:
Вот и что? Напиши дословно.

Ты же сам обещал написать это во флуде. Там твое обещание сохранилось. Давай, выполняй, если не балабол))
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Страница 380 из 381«1...378379380381»
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