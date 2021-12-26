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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:05
По моему, то ли 111М или 112М, тоже какой то из них был.
Тоже региненый..
Это все официальные ники.
До них шел 111 или 112.
112 по моему это когда на полгода поспорил, после 111го..
После серии 112х стал 211м, в этот раз хотел эту же серию, не смог зарегинится..
Тоже региненый..
Это все официальные ники.
До них шел 111 или 112.
112 по моему это когда на полгода поспорил, после 111го..
После серии 112х стал 211м, в этот раз хотел эту же серию, не смог зарегинится..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:07
В этом нет ничего такого, чтоб что то там скрывать.
Пишите дискуссию, ссылку, на что я отвечал, в каком формате, как, и кому.
Помните, потому что вы сами были тогда Троллями..
Иначе бы не помнили..
Спорили со мной и говорили на нацтемы..
Иначе как?
Я сам там что то ляпнул просто так?
Шутки ради?
Да никто бы и не помнил..
Пишите дискуссию, ссылку, на что я отвечал, в каком формате, как, и кому.
Помните, потому что вы сами были тогда Троллями..
Иначе бы не помнили..
Спорили со мной и говорили на нацтемы..
Иначе как?
Я сам там что то ляпнул просто так?
Шутки ради?
Да никто бы и не помнил..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:11
Свои то комментарии рядом не хотите выдавать..
Но провокации то на нацтему были..
Возможно, чтоб вас раздраконить до беспамятства, я что то там и говорил..
Но пытаться играть на каких то чувствах, постоянно облаивпя комментарии 12ти летней давности , найденные в архивах..
У вас так много времени и если вам это нужно, готов обсудить..
Но только в здравом уме и логичной дискуссии..
А не пытаясь вам троим только лаять и не давать ответа..
Всегда готов..
Тут проблем не вижу для себя..
Но провокации то на нацтему были..
Возможно, чтоб вас раздраконить до беспамятства, я что то там и говорил..
Но пытаться играть на каких то чувствах, постоянно облаивпя комментарии 12ти летней давности , найденные в архивах..
У вас так много времени и если вам это нужно, готов обсудить..
Но только в здравом уме и логичной дискуссии..
А не пытаясь вам троим только лаять и не давать ответа..
Всегда готов..
Тут проблем не вижу для себя..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:17
Цитата:
Но не можешь ведь..
Если б мог, то в чем проблема?
Так, слова, злоба, на то, что вас в дискуссиях всегда побеждал, будучи один против вас всех..
Никаких фактов..
Ты даже придраться уже не знаешь к чему, потому начал с прошлого,один какой то коммент у себя в голове нарисовал и думаешь что это оно..
Просто попросил, покажи саму дискуссию..
Нет, модеры виноваты..
Как и всегда с тобой так..
[Исправлено: 111, 26.12.2021 - 03:19]
maxsaf:
Пора его на чистую воду вывести
Пора его на чистую воду вывести
Но не можешь ведь..
Если б мог, то в чем проблема?
Так, слова, злоба, на то, что вас в дискуссиях всегда побеждал, будучи один против вас всех..
Никаких фактов..
Ты даже придраться уже не знаешь к чему, потому начал с прошлого,один какой то коммент у себя в голове нарисовал и думаешь что это оно..
Просто попросил, покажи саму дискуссию..
Нет, модеры виноваты..
Как и всегда с тобой так..
[Исправлено: 111, 26.12.2021 - 03:19]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:33
Цитата:
А это как, многие или все...
Сколько от почти двухсот человек, эти многие?
Вы трое, ну и ее напомни сколько?
Даже человек 15..
Но пока их нет, но предположим.
Это Многие из 200 человек или подавляющее меньшинство?
А может помнят те, кто со мной говорил на эти темы и спорил до посинения сам?
Так 15 человек, это много или мало?
Для пущей убедительности, чуть ли не весь свет, вся Вселенная..
Ах, какой Пафос..
maxsaf:
Кстати, тут много кто этот твой перл помнят)
Кстати, тут много кто этот твой перл помнят)
А это как, многие или все...
Сколько от почти двухсот человек, эти многие?
Вы трое, ну и ее напомни сколько?
Даже человек 15..
Но пока их нет, но предположим.
Это Многие из 200 человек или подавляющее меньшинство?
А может помнят те, кто со мной говорил на эти темы и спорил до посинения сам?
Так 15 человек, это много или мало?
Для пущей убедительности, чуть ли не весь свет, вся Вселенная..
Ах, какой Пафос..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:35
Цитата:
Тупишь? Удалено
111:
Так нашел или нет?
Так нашел или нет?
Тупишь? Удалено
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:37
Цитата:
Что тебе показать?))
111:
Вот и покажи мне конкретно..
Вот и покажи мне конкретно..
Что тебе показать?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:37
Цитата:
Хм..
Но ведь есть там дискуссия, где удалено, не так ли?
Ветка, тема..
Или всех сразу удалили?
Никогда не поверю.
maxsaf:
Тупишь? Удалено
Тупишь? Удалено
Хм..
Но ведь есть там дискуссия, где удалено, не так ли?
Ветка, тема..
Или всех сразу удалили?
Никогда не поверю.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:38
Цитата:
В какой ветке удалили..
maxsaf:
Что тебе показать?)
Что тебе показать?)
В какой ветке удалили..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:40
Хорошо, согласен, чтобы вы поискали еще что то, нарыли..
Чтоб я не отвертелся..
Память то есть, ветка, номер коммента моего двухтысячного от рождества моего компа в 2006м году..
Согласен обсудить.
Но при этом, при этом должны быть видны и другие участники в том числе..
Чтоб я не отвертелся..
Память то есть, ветка, номер коммента моего двухтысячного от рождества моего компа в 2006м году..
Согласен обсудить.
Но при этом, при этом должны быть видны и другие участники в том числе..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:40
Цитата:
Хахаха, уморил))
111:
вас в дискуссиях всегда побеждал, будучи один против вас всех..
вас в дискуссиях всегда побеждал, будучи один против вас всех..
Хахаха, уморил))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:41
Это даже даст новый вам стимул, назодиться тут..
А то виду надоело вам тут спокойствие.
Хочется Былого, Прошлого..
Ну, если так бывает, садимся в колесо Времени и катимся в прошлое..
А то виду надоело вам тут спокойствие.
Хочется Былого, Прошлого..
Ну, если так бывает, садимся в колесо Времени и катимся в прошлое..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:44
Цитата:
Хех..
Вспомни как Флуд слелали, почему, потом как от меня одного Антифлуд, потом спор на помощь детям..
Все таки это же все я..
А что было от тебя, кроме того, что вы нападали на меня скопом?
Да ничего..
Тебя то никто и не помнит в принципе..
maxsaf:
Хахаха, уморил))
Хахаха, уморил))
Хех..
Вспомни как Флуд слелали, почему, потом как от меня одного Антифлуд, потом спор на помощь детям..
Все таки это же все я..
А что было от тебя, кроме того, что вы нападали на меня скопом?
Да ничего..
Тебя то никто и не помнит в принципе..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:44
Так, один из тех...
Кто не согласен с ним..
Да уж, веселые были времена..
Кто не согласен с ним..
Да уж, веселые были времена..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 03:48
В принципе и сейчас не плохие..
Блин, сколько комментов напимал сегодня, надо прикинуть, все с роботов началось..
Блин, сколько комментов напимал сегодня, надо прикинуть, все с роботов началось..
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