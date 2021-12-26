Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 03:11

Свои то комментарии рядом не хотите выдавать..

Но провокации то на нацтему были..

Возможно, чтоб вас раздраконить до беспамятства, я что то там и говорил..

Но пытаться играть на каких то чувствах, постоянно облаивпя комментарии 12ти летней давности , найденные в архивах..

У вас так много времени и если вам это нужно, готов обсудить..

Но только в здравом уме и логичной дискуссии..

А не пытаясь вам троим только лаять и не давать ответа..

Всегда готов..

Тут проблем не вижу для себя..