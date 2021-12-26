Отправлено: - 01:57

maxsaf:

Ну я просто помню это)) Кстати, тут много кто этот твой

Цитата:Ты про своего коллегу, который полицией пугает?Ну как то там это доказать хотя бы нужно..Потому что я совсем не понимаю, что у тебя в голове творится, мало ли что я помню..Но я то не бегаю где то за вами и не напоминаю ни о чем .Мне нравится как идет сегодня, настоящее, я прошлым не живу..Если живешь, будь добр, имей возможность доказать хотя бы себе, что это было..