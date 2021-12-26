Прогноз на 5 дней
ясно-30°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 373 из 374«1...371372373374»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:43
#5581
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
тратишь за раз на жрачку 47 000!!!

Тоже по акциям беру.
Например Мартини по 4175 вместо почти 6000
Это плохо?
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:43
#5582
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Одно другому не мешает..

Разницу чувствуешь - 16 и 47 000? На ляШку самки конины сколько лет нужно экономить?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:45
#5583
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
На ляШку самки конины сколько лет нужно экономить?

На ляшку зарабатывать нужно..
Ты что, начал включать что то?
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:47
#5584
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это плохо?

Те, кто реально экономят - "Мартини" не покупают. А ты юродствуешь здесь не первый год. Ты ещё попроси скинуться тебе на помощь...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:47
#5585
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономия от воды к воде, от еды к еде..
Как этого не понять то..
Ога, то что наэкономил на продуктах, купил хату за 56 тысяч долларов..
По моему надо отличать одно от другого..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14490
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:48
#5586
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Нет, давай ты покажешь, там и посмотрим, был ли то сарказм или еще что то .

Опять тупишь? Я же сказал - твой перл модеры подтерли. Что тебе показать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:49
#5587
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты ещё попроси скинуться тебе на помощь...

Хм..
Ты задаешь сам себе вопросы и сам отвечаешь..
Если тебе так удобней, зачем тебе мои ответы?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:50
#5588
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
же сказал - твой перл модеры подтерли.

Хм..
Но ты то взял откуда то..
Попроси модеров, вскрыть коммент.
Разве это трудно?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14490
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:51
#5589
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хм.. Но ты то взял откуда то..

Ну я просто помню это)) Кстати, тут много кто этот твой перл помнят)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:54
#5590
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а пока перекусим, манты Ночные, практически делались без света..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:57
#5591
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну я просто помню это)) Кстати, тут много кто этот твой

Ты про своего коллегу, который полицией пугает?
Ну как то там это доказать хотя бы нужно..
Потому что я совсем не понимаю, что у тебя в голове творится, мало ли что я помню..
Но я то не бегаю где то за вами и не напоминаю ни о чем .
Мне нравится как идет сегодня, настоящее, я прошлым не живу..
Если живешь, будь добр, имей возможность доказать хотя бы себе, что это было..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:59
#5592
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кстати, тут много кто этот твой перл помнят)

Так вот мне и нужно знать, был ли это Сарказм, который я так обычно выдаю, или же просто разводил вас по полной..
Потому нужна часть Дискуссии..
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 02:00
#5593
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Экономия от воды к воде, от еды к еде..

Ну да, за тариф на воду плачешь, а на жрачку по 47 000 за раз - в грудя себя пяткойт бьёшь... 8-) :-o :-P
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7211
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 02:03
#5594
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну да, за тариф на воду плачешь

Хм..
Где?
Я всегда говорил и говорю, вода, газ, мусор, у нас очень дешевы..
Напомни, где плакал?
Профайл
Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 02:09
#5595
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Если живешь, будь добр, имей возможность доказать хотя бы себе, что это было..

Ога, как ты мне тут доказывал, что видел мои комменты, которые "потом удалили", но которые я не успел написать... 8-) :-o :-P
Профайл
Страница 373 из 374«1...371372373374»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS