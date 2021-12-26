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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:43
Цитата:
Тоже по акциям беру.
Например Мартини по 4175 вместо почти 6000
Это плохо?
Сыкымы:
тратишь за раз на жрачку 47 000!!!
тратишь за раз на жрачку 47 000!!!
Тоже по акциям беру.
Например Мартини по 4175 вместо почти 6000
Это плохо?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:43
Цитата:
Разницу чувствуешь - 16 и 47 000? На ляШку самки конины сколько лет нужно экономить?
111:
Одно другому не мешает..
Одно другому не мешает..
Разницу чувствуешь - 16 и 47 000? На ляШку самки конины сколько лет нужно экономить?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:45
Цитата:
На ляшку зарабатывать нужно..
Ты что, начал включать что то?
Сыкымы:
На ляШку самки конины сколько лет нужно экономить?
На ляШку самки конины сколько лет нужно экономить?
На ляшку зарабатывать нужно..
Ты что, начал включать что то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:47
Цитата:
Те, кто реально экономят - "Мартини" не покупают. А ты юродствуешь здесь не первый год. Ты ещё попроси скинуться тебе на помощь...
111:
Это плохо?
Это плохо?
Те, кто реально экономят - "Мартини" не покупают. А ты юродствуешь здесь не первый год. Ты ещё попроси скинуться тебе на помощь...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:47
Экономия от воды к воде, от еды к еде..
Как этого не понять то..
Ога, то что наэкономил на продуктах, купил хату за 56 тысяч долларов..
По моему надо отличать одно от другого..
Как этого не понять то..
Ога, то что наэкономил на продуктах, купил хату за 56 тысяч долларов..
По моему надо отличать одно от другого..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:48
Цитата:
Опять тупишь? Я же сказал - твой перл модеры подтерли. Что тебе показать?
111:
Нет, давай ты покажешь, там и посмотрим, был ли то сарказм или еще что то .
Нет, давай ты покажешь, там и посмотрим, был ли то сарказм или еще что то .
Опять тупишь? Я же сказал - твой перл модеры подтерли. Что тебе показать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:49
Цитата:
Хм..
Ты задаешь сам себе вопросы и сам отвечаешь..
Если тебе так удобней, зачем тебе мои ответы?
Сыкымы:
Ты ещё попроси скинуться тебе на помощь...
Ты ещё попроси скинуться тебе на помощь...
Хм..
Ты задаешь сам себе вопросы и сам отвечаешь..
Если тебе так удобней, зачем тебе мои ответы?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:50
Цитата:
Хм..
Но ты то взял откуда то..
Попроси модеров, вскрыть коммент.
Разве это трудно?
maxsaf:
же сказал - твой перл модеры подтерли.
же сказал - твой перл модеры подтерли.
Хм..
Но ты то взял откуда то..
Попроси модеров, вскрыть коммент.
Разве это трудно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:51
Цитата:
Ну я просто помню это)) Кстати, тут много кто этот твой перл помнят)
111:
Хм.. Но ты то взял откуда то..
Хм.. Но ты то взял откуда то..
Ну я просто помню это)) Кстати, тут много кто этот твой перл помнят)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:54
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:57
Цитата:
Ты про своего коллегу, который полицией пугает?
Ну как то там это доказать хотя бы нужно..
Потому что я совсем не понимаю, что у тебя в голове творится, мало ли что я помню..
Но я то не бегаю где то за вами и не напоминаю ни о чем .
Мне нравится как идет сегодня, настоящее, я прошлым не живу..
Если живешь, будь добр, имей возможность доказать хотя бы себе, что это было..
maxsaf:
Ну я просто помню это)) Кстати, тут много кто этот твой
Ну я просто помню это)) Кстати, тут много кто этот твой
Ты про своего коллегу, который полицией пугает?
Ну как то там это доказать хотя бы нужно..
Потому что я совсем не понимаю, что у тебя в голове творится, мало ли что я помню..
Но я то не бегаю где то за вами и не напоминаю ни о чем .
Мне нравится как идет сегодня, настоящее, я прошлым не живу..
Если живешь, будь добр, имей возможность доказать хотя бы себе, что это было..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 01:59
Цитата:
Так вот мне и нужно знать, был ли это Сарказм, который я так обычно выдаю, или же просто разводил вас по полной..
Потому нужна часть Дискуссии..
maxsaf:
Кстати, тут много кто этот твой перл помнят)
Кстати, тут много кто этот твой перл помнят)
Так вот мне и нужно знать, был ли это Сарказм, который я так обычно выдаю, или же просто разводил вас по полной..
Потому нужна часть Дискуссии..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 02:00
Цитата:
Ну да, за тариф на воду плачешь, а на жрачку по 47 000 за раз - в грудя себя пяткойт бьёшь...
111:
Экономия от воды к воде, от еды к еде..
Экономия от воды к воде, от еды к еде..
Ну да, за тариф на воду плачешь, а на жрачку по 47 000 за раз - в грудя себя пяткойт бьёшь...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 02:03
Цитата:
Хм..
Где?
Я всегда говорил и говорю, вода, газ, мусор, у нас очень дешевы..
Напомни, где плакал?
Сыкымы:
Ну да, за тариф на воду плачешь
Ну да, за тариф на воду плачешь
Хм..
Где?
Я всегда говорил и говорю, вода, газ, мусор, у нас очень дешевы..
Напомни, где плакал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.12.21 - 02:09
Цитата:
Ога, как ты мне тут доказывал, что видел мои комменты, которые "потом удалили", но которые я не успел написать...
111:
Если живешь, будь добр, имей возможность доказать хотя бы себе, что это было..
Если живешь, будь добр, имей возможность доказать хотя бы себе, что это было..
Ога, как ты мне тут доказывал, что видел мои комменты, которые "потом удалили", но которые я не успел написать...
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